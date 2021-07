AMLO se ‘empodera’ rumbo a la revocación de mandato… ‘arrasa’ en su propia encuesta

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A ocho meses de que se realice la consulta de revocación de mandato, en la que se decidirá si debe renunciar o seguir en el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó resultados de una encuesta “realizada por nosotros hace tres días”, en la que cerca de tres cuartas partes de la población estaría buscando su continuidad, publicó publimetro.com.mx.

“Hace tres días se terminó de levantar una encuesta telefónica nacional aplicada por nosotros y comparto con ustedes algunas preguntas y respuestas”, explicó el presidente, añadiendo: “Subrayo para que no se vaya a malinterpretar. Cuando digo que levantada por nosotros, les recuerdo que tenemos tres principios rectores: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo“.

Preguntas y respuestas de la encuesta de AMLO

Con respecto al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual?

Mejor 15.3%

Igual 42.9%

Peor 40.0%

No sabe/no contestó 1.9%

¿Cómo cree que será su situación económica el siguiente año?

Mejor 38.4%

Igual 26.8%

Peor 23.2%

No sabe/no contestó 11.6%

¿Cómo cree que será la situación del país al término de este sexenio?

Mejor 41.4%

Igual 23.9%

Peor 26.9%

No sabe/no contestó 7.8%

En su opinión, ¿cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior?

Mayor 19.7%

Igual 33.3%

Menor 43.0%

No sabe/no contestó 4.0%

¿Piensa usted que el gobierno actual representa un cambio importante?

Sí 64.7%

No 31.1%

No sabe 2.5%

No contestó 1.6%

¿Está usted de acuerdo en ese cambio?

Sí 87.4%

No 9.6%

No sabe 1.6%

No contestó 1.4%

En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría al presidente de la república?

6.7 promedio

La revocación de mandato propone que, si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno, se puede votar para que renuncie antes de terminar su sexenio. ¿Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente, usted votaría porque renuncie o que termine su sexenio?

Porque continúe 72.4%

Porque renuncie 22.7%

No le importa/le da igual, 1.1%

No sabe o no contestó, 3.8%

