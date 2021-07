VERACRUZ | Enfrentamiento entre policías y civiles deja dos niños muertos en el patio de una casa

VERACRUZ, MX.- Dos menores de 13 y 15 años perdieron la vida durante un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en la comunidad Guadalupe La Patrona, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona montañosa central de la entidad, publicó La Jornada.

El reporte de la corporación policiaca señala que la tarde de este viernes, el C4 advirtió a los agentes de la Fuerza Civil “sobre la presencia de un grupo integrado por seis civiles armados a bordo de dos unidades vehiculares”, por lo cual, “los oficiales se trasladaron a la carretera estatal Amatlán-Cuichapa”.

Sin abundar en más detalles, la SSP informó que cuando estuvieron frente al parque de la comunidad de Guadalupe La Patrona, “fueron atacados con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión”.

Y que el repeler la agresión, “tuvo como consecuencia dos menores de edad fallecidos”.

Los cuerpos de los menores quedaron tendidos en el patio de una vivienda, uno junto al otro. Uno de los cuerpos quedó de costado, con el torso desnudo y un disparo en la parte baja de la espalda. El segundo cuerpo quedó boca arriba con los dos brazos extendidos a los costados. Ambos estaban en bermudas y sandalias.

El hecho generó la indignación de los habitantes de la zona, quienes salieron a la calle a expresar su indignación: “eran mis niños, ellos eran seres inocentes que no sabían nada, ¿por qué les arrancaron la vida así?”.

“Queremos verlos, no los hemos visto, no sabemos ni cómo quedaron. Ellos eran niños de trabajo, de estudio. No se vale que les hayan arrancado la vida como unos perros, cuando mis niños no eran malos. Ellos querían trabajar y estudiar”, gritaba la madre de los menores, ante el cerco policiaco que estableció la SSP en la escena del crimen.

En el sitio los pobladores afirmaron que los niños estaban en la casa de un primo, lavando un vehículo a cambio de unos centavos, “cuando los mataron como conejos, los dejaron tirados dentro del terreno”.

En este operativo policiaco la SSP no realizó detenciones, “los agresores se dieron a la fuga”, únicamente decomisaron un par de camionetas, un arma de fuego, droga y un “poncha llantas”.

En su informe la SSP identificó esta región del estado como un punto de reunión delincuencial, vinculado a un grupo armado fue encabezado por “El Wester”, líder de una célula criminal que opera en la región.

Gregorio Arenas alias “El Wester”o “El Chango”, líder de una célula delictiva pertenece al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Y se encuentra identificado como uno de los 10 más buscados en el estado de Tennessee, Estados Unidos de América (EUA) y lidera una célula delictiva del CJNG dedicada al robo a transporte público, extorsión, cobro de piso y la ejecución de policías municipales de Tezonapa.

Esta misma tarde del viernes, en el municipio de Tezonapa, a 42 kilómetros de La Patrona, municipio de Amatlán, elementos de la SSP y habitantes de la región protagonizaron un enfrentamiento con disparos al aire.

La trifulca ocurrió cuando habitantes de Tezonapa bloquearon la carretera estatal a Córdoba para exigir un alto a los presuntos abusos de autoridad cometidos por oficiales de la Fuerza Civil en la localidad de Cruz Tetela.

La población acusó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de haber quemado un domicilio particular -presuntamente vinculado al El Wester-. Para poder salir del poblado, los oficiales realizaron disparos de arma de fuego al aire para dispersar a los manifestantes. (Fuente: La Jornada)