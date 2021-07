Maru Campos, gobernadora electa de Chihuahua, se reúne con AMLO en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La tarde de este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sostuvo su primer encuentro con la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, publicó Excélsior.

La reunión de casi una hora de duración tuvo lugar en palacio nacional.

De acuerdo con la futura gobernadora constitucional de Chihuahua, el tema de la pobreza en la entidad más grande del país, así como la relación con el gobierno de los Estados Unidos fueron los temas centrales del encuentro.

“Platicamos sobre muchos temas pero yo creo que el tema que más tratamos los dos fue el tema de la pobreza en el estado de Chihuahua, a mí en lo particular me mueve mucho y me hizo trabajar de manera muy especial por nuestros hermanos marginados chihuahuenses y el presidente coincide y hablamos también de la relación fronteriza, con Estados Unidos”, abundó María Eugenia Campos al salir de la reunión a las 6 de la tarde de este martes.

Campos Galván señaló que ambos hicieron el compromiso de trabajar juntos y “sobre todo mantener la relación de comunicación y confianza”.

Dijo que como prioridades de su gestión, le hizo saber al presidente que trabajará para mejorar la seguridad en estado y el abatimiento de la pobreza.

De manera específica dijo que en el tema de la seguridad hablaron de la sierra Tarahumara y de Ciudad Juárez.

También dijo que el presidente ofreció trabajar para que el estado tenga un buen presupuesto el año entrante así como rehabilitar obras se salud que dejaron inconclusas administraciones anteriores en Chihuahua.

Por último, dijo que en breve tiempo López Obrador visitará el estado. (Fuente: Excélsior)