Por vencer, plazo de dos años de prisión preventiva a Isidro Santamaría y aún no hay algo en firme contra líder de la CTM en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Isidro Santamaría Casanova, dirigente en Quintana Roo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fue detenido hace dos años por agentes federales, acusado de trata de personas. Al ser vinculado a proceso, un juez le dictó dos años de prisión preventiva, plazo que está por cumplirse este mes.

Maricruz Alanís de Higuera, secretaria general de Acción Femenil de la CTM Quintana Roo, señaló lo anterior, e indicó que confía en que la justicia desistirá de acción penal, toda vez que las acusaciones en contra de su líder ya han sido “tumbadas”.

“Cumple dos años de encierro y no puede estar más de dos años; tengo mucha fe que la justicia se olvidará de tonterías y actúe correctamente”, afirmó.

Aunque Maricruz Alanís dijo tener constante comunicación con los abogados, además de acudir a ver a su líder a la cárcel, dijo no saber cómo va su situación legal, ya que ella acude por otras cosas, para hacerle un rato ameno, porque “ya tiene bastantes problemas y no se trata de mortificarlo. Claro, si me pregunta algo, se lo digo”.

De no concluir su proceso este mes, tocaría asignar otras medidas cautelares, como arraigo domiciliario, en lo que acaba el juicio. (Agencia SIM)