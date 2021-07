Continúa Quintana Roo entre los primeros estados del país con mayor deuda pública desde que entró Carlos Joaquín

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Desde el inicio de la administración del gobernador, Carlos Joaquín González, Quintana Roo se mantiene en los primeros tres lugares de los Estados en el país con mayor deuda pública “siempre ha sido así aunque hemos tratado, y lo hemos logrado, bajar esos niveles”, reconoció la secretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz.

Aunque la calificadora Fitch Ratings, de acuerdo con las reglas prudenciales para controlar el endeudamiento, calcula que la deuda directa de largo plazo será superior a los 21 mil millones de pesos en 2021 al considera el crédito por 820 millones autorizado por el congreso en marzo de 2021 y próximo a contratarse.

Además, para 2023, la deuda ajustada incluye el saldo de la obligación que estima Fitch tomaría el privado (80% del valor del proyecto) de la asociación público-privada (APP) relacionada con la construcción de un puente vehicular en la Zona Hotelera de Cancún, cuyas bases, convocatorias y licitaciones del proyecto están en desarrollo y el proyecto contempla que los pagos por disponibilidad sean efectuados a partir de 2023, a un año de la salida del gobernador Carlos Joaquín González.

Contratación de crédito

Torres Muñoz confirmó que el gobierno del Estado ya emitió la licitación para obtener un crédito, con una o varias instituciones financieras, por 820 millones de pesos que le permita realizar infraestructura de beneficio social, mediante la potencialización del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Este martes tuvo la primera reunión de acercamiento para conocer las propuestas de las instituciones bancarias interesadas así como las condiciones financieras para tener acceso a dichos recursos.

Reiteró que el Estado tuvo que recurrir a créditos a corto plazo por la cantidad de 2 mil 070 millones de pesos para hacer frente a las necesidades que se presentaron en el 2020 a consecuencia de la caída de los ingresos propias a consecuencia de la pandemia, el uso del techo financiero, que se ha cubierto en un 60 por ciento y se espera pagarlos a más tardar en diciembre.

Para Fitch Ratings, la liquidez del Estado sigue limitada y en descenso. La razón de efectivo a pasivo no bancario conforme al Sistema de Alertas (SA) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue de 0.22x en 2020 (2019: 0.28x). En 2020, el pasivo circulante se mantiene; totaliza 7 mil 029.3 millones (2019: MXN7,649.2 millones).

Torres Muñoz reiteró que la contratación del crédito por 820 millones de pesos no representa deuda para el Estado sino potencialización de los recursos provenientes del FAFEF, el cual está garantizado con fondos federales y no toca techos financieros locales, no es deuda estatal, afirmó.

Puente Nichupté

Cuestionada sobre el impacto que tendrá el proyecto de construcción del puente sobre la Laguna Nichupté, mediante el esquema de Asociación Pública Privada dijo que hay una errónea interpretación de los datos proporcionados por la calificadora Fitch Ratings, los cuales se comprometió a aclarar.

Reconoció que en estos momentos, dicho proyecto aún se encuentra en etapa de proyecto y de trámite de permisos y que aún no entra a la parte financiera. (Noticaribe)