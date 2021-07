Aclara INE que cierre masivo de campañas en Yucatán no amerita falta electoral

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Los pasados cierres de campaña en Yucatán de los partidos políticos en los que fue posible ver cómo eran eventos con aglomeración, no son objeto de falta electoral, de acuerdo con Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, enfatizó que es un asunto que debieron atender las autoridades sanitarias.

“No es falta electoral, yo creo que si los actores políticos no cumplen con estas reglas que son básicas es muy probable que los ciudadanos los sancionaron en las urnas, pero no puede haber sanción de parte del INE porque no es policía sanitaria”, indicó.

Sin embargo, mencionó que las autoridades sanitarias debieron prestar atención tal como lo han hecho en otro tipo de eventos masivos.

“En todo caso es responsabilidad de los estados y los municipios, ejemplo, en algunos países sí ha habido prohibiciones que han tenido consecuencias, en el caso mexicano todo depende de quienes son responsables del cuidado y de las medidas. Creo que si hubo candidatas o candidatos o partidos que incumplieron con estos protocolos probablemente eso depende de la autoridad sanitaria correspondiente”, detalló.

De esta manera, explicó que el INE sólo se encargó de emitir protocolos sanitarios a manera de recomendaciones para que los partidos políticos las implementaran, pero como tal no hay lineamientos obligatorios para que los ejecutaran.

“El INE dio recomendaciones que se encargó de cumplir en los módulos de votación y en nuestras jurisdicciones. Estos eventos serían responsabilidad de las autoridades sanitarias”, reiteró.

Por su parte, en su momento, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, expuso que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) es el organismo encargado de sancionar a los partidos por incurrir en las faltas violatorias a las medidas sanitarias para prevenir contagios por coronavirus (COVID-19).

“Son ellos los que tienen que reportar si existen eventos que no cumplen con los protocolos de salud. Tienen que reportarlo a la Secretaría de Salud (SSY) para poder acudir y realizar las inspecciones pertinentes”, comentó.

Sin embargo, en su momento no hubo denuncias al respecto, así que Vila Dosal indicó que no podía hacer nada porque no es la autoridad competente.

“Nosotros no podemos multar a los partidos políticos; es el acuerdo que se hizo con el Instituto Electoral, que ellos serían los encargados. Nosotros (el gobierno estatal) estaríamos muy atentos a lo que determine el Iepac; y muy respetuosos también de sus facultades”, expuso. (Noticaribe)