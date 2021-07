Danna Paola denuncia homofobia del Gobierno de Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- La actriz, modelo y compositora mexicana Danna Paola, denunció recientemente que durante su estancia en Yucatán para grabar el videoclip de la canción ‘Sodio’, recibió petición por parte del Estado para evitar grabar escenas en las que dos personas del mismo sexo se besaran, por lo que ella se opuso y aun así fue grabado este cuadro, pues ella se muestra a favor de los derechos de las personas de la comunidad de la diversidad sexual.

Fue en el show de radio llamado ‘Divaza’ en donde la cantante dio a conocer la situación por la que recién pasó al momento de grabar en las costas yucatecas.

La cantante catalogó la experiencia como difícil, puesto que se vio en la necesidad de exponer que está a favor de los derechos humanos de todas las personas, por lo que insistió en que tal escena debería ser grabada y así fue, aun cuando hubo resistencia por parte de las autoridades locales.

La canción para la que era necesario grabar este video, precisamente trata de una chica que se da cuenta que su pareja tiene otras preferencias sexuales, así que era parte del contexto la escena.

“Fue súper difícil de grabar el vídeo, porque justo lo que pedía el Estado de Yucatán era que no hubiera ese tipo de escenas y me vale. Y lo hice. Yo ahí me puse la bandera y dije: No me importa si me vetan de la ciudad, pero esto tiene que salir”, mencionó para los radioescuchas.

En este sentido, la cantante mexicana comprendió la realidad que viven las personas de la comunidad de la diversidad sexual en Yucatán, pues si esto que era parte de una grabación y de cierta forma, ficción, entonces en la vida real esto debe ser más complicado, consideró.

De esta forma, Danna Paola dejó en evidencia la homofobia que hay en el Gobierno de Yucatán, puesto que hay que recordar que a la fecha, son alrededor de 13 estados, dentro de ellos, Yucatán, los que aún se niegan a modificar sus leyes para aprobar el matrimonio igualitario, por ejemplo.

En el caso de Yucatán, además de rechazar en dos ocasiones esta medida, ha sido considerada una forma de violación a los derechos humanos la forma en la que las y los legisladores han procedido, es decir, lo han hecho de forma secreta. (Noticaribe)