Denuncian afectación de predios por la modernización de calles en Calderitas

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Las obras de rehabilitación de calles en la comunidad de Calderitas no fueron consultadas con la población y la empresa Iusa afecta a propietarios de terrenos donde se pretende la construcción de un mirador.

Fernando Balam Cocom, cuya propiedad es afectada por los trabajos de modernización de las calles de Calderitas, explicó que desconocen la obra de renovación integral de la imagen urbana de la costera de Calderitas y corredor comercial porque no se socializó el proyecto.

Explicó que la superficie de 78 metros cúbicos por la cual ha pagado desde hace 10 años es utilizada para construir un mirador.

“Tengo el título de concesión pero no he podido construir ya que no hay dinero. Ahora me afectan porque ya abrieron y tiraron material, ya balizaron donde van a construir y eso a mí me afecta, porque según van a construir el corredor”, apuntó.

Aclaró que los habitantes de Calderitas, ubicada a 10 kilómetros de Chetumal, no se oponen a las obras de modernización pero piden se respeten las concesiones de los habitantes del lugar. (Noticaribe)