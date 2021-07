Ex aliados del Chapo reciben ‘halagos’ por su contribución a la justicia, penas reducidas y liberaciones anticipadas

ESTADOS UNIDOS.- Mientras han sido rechazadas las mociones que la defensa de Joaquín Guzmán Loera ha ingresado para pedir que su juicio se repita, un grupo importante de quienes fueron sus aliados, y que testificaron en su contra, han recibido beneficios de parte del Departamento de Justicia norteamericano en sus respectivas condenas, publicó msn.com.

“Tomó la decisión correcta, pues encuentro su cooperación extraordinaria y creo que otras personas deben ser elogiadas y no calumniadas por cooperar con el Departamento de Justicia”, le dijo el juez Rubén Castillo a Vicente Zambada Niebla ‘El Vicentillo’ antes de sentenciarlo a 15 años en mayo del 2019, cuatro meses después de señalar al ‘Chapo’ en su juicio: “él es un traficante real que trabaja con droga, como mi padre”.

En la audiencia de sentencia al ‘Vicentillo’, la fiscal Erika Csicsila aceptó que “la conducta del acusado requeriría una sentencia de cadena perpetua según las pautas”, pero luego sugirió considerar el panorama completo de quien “se acercó hace aproximadamente diez años (2009) a la DEA para cooperar y, después de que fue arrestado, extraditado y llevado a los Estados Unidos, comenzó a cooperar continua y ampliamente con el gobierno”.

El gobierno destaca la ayuda de Vicente Zambada “a la Oficinas de Departamento de Justicia (DOJ) todo Estados Unidos, a los Distritos Sur y Centro de California, a los Distritos Sur y Este de Nueva York y Oeste de Texas, a la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del DOJ a la Oficina Nacional de la DEA en Ciudad de México, entre otras dependencias beneficiadas por sus filtraciones”.

Este caso es ejemplar, pues los beneficios rebasaron las expectativas de quien tuvo una participación a nivel gerencial en la conspiración, al grado de que en uno de los interrogatorios con los fiscales aceptó que “había mandado matar”.

En mayo pasado, autoridades aceptaron que ‘Vicentillo’ ya no se encuentra bajo custodia de la Oficina de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés), pero presuntamente aún debe respetar las condiciones de liberación impuestas por el juez Castillo, como son “no tener contacto con miembros del crimen, no beber alcohol, no abandonar el distrito donde se halla su caso y buscar un trabajo”, entre otros.

Otra caso que dio un vuelco después de participar en el juicio fue el de Dámaso López Núñez. Ya con el juicio del ‘Chapo’ Guzmán en marcha, fue condenado a cadena perpetua en noviembre del 2018 por un solo cargo de conspirar para distribuir cocaína.

Como se esperaba, la sentencia le fue revocada en febrero del 2021, gracias a su colaboración como testigo contra su compadre Joaquín Guzmán. Incluso fue el gobierno de los Estados Unidos el que solicitó una audiencia ante el juez para pedir una reducción de la condena que finalmente se cumplió y con la cual ‘El Licenciado’ abandonará la penitenciaría Cannan en Pennsylvania en noviembre de 2032 a los 66 años.

“¿Quiere decir algo?”, le preguntó el juez T. S. Ellis a López Núñez antes de sentenciarlo. Como si presintiera algo, ‘El Licenciado’ respondió lacónico: “Solo quiero darle las gracias, señoría”. Luego Ellis lo sermoneó y dijo dudar que quienes participaron “en la importación de estas drogas comprendan el daño hecho al tejido social”.

“Me disculpo con todo el pueblo de los Estados Unidos” declaró Dámaso López, dos meses antes de acudir a testificar en contra de su compadre, hecho que finalmente le cambio la suerte. Un tercer testigo protegido y beneficiado por declarar en contra de ‘El Chapo’ es Jesús ‘el Rey’ Zambada quien, además de ya no estar bajo custodia de BOP desde febrero del 2020, le fueron levantadas apenas el 12 de mayo pasado, las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a donde ingresó en marzo del 2012.

Así que para la temida Ley Kingpin, ‘El Rey’ Zambada ya no es un narcotraficante designado y puede hacer negocios en los Estados Unidos, si ese fuera su deseo.

Como primer testigo estelar en el llamado Juicio del Siglo, además de amarrar con su testimonio las pruebas con las que contaba la fiscalía, Zambada García aceptó haber entregado sobornos de “entre tres y cinco millones de dólares” a Genaro García Luna, ex director de la AFI y ex secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano.

García Luna se encuentra actualmente detenido en Nueva York bajo una acusación de cinco cargos que inició luego del testimonio de ‘El Rey’ Zambada quien podría ser considerado nuevamente como testigo estelar en un eventual juicio en contra del ex policía mexicano.

“Nunca he visto a un acusado que se haya puesto en un riesgo tan extraordinario como este”, dijo el juez Brian Cogan el 20 de febrero del 2020, antes de sentenciar a Tirso Martínez Sánchez a siete años de prisión, de los cuáles ya cumplió cuatro. En dicha audiencia el ex empresario mexicano fue llenado de elogios por el mismo juez que lo escuchó testificar contra ‘El Chapo’.

Martínez Sánchez enfrentaba tres cargos por narcotráfico y en su larga carrera criminal coordinó distribución de cocaína a nivel personal y también transportó narcóticos para ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Vicente Carillo Fuentes y los hermanos Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán-Leyva. Con las ganancias producto del narco compró equipos de la liga mexicana como Venados, La Piedad, Querétaro e Irapuato.

Pese a su sólido pasado criminal, salió de la sala de Cogan en medio de halagos, “su testimonio fue del más alto valor para el gobierno, verdaderamente extraordinario”, le reiteró el juez.

Desde febrero del 2020, en la página de la Oficina Federal de Prisiones también aparece la ficha de Lucero Guadalupe Sánchez, la chapodiputada, con la frase “ya no en custodia del BOP”.

Lucero fue detenida en junio del 2017 cuando cruzó a los Estados Unidos ignorando que, desde un año antes, había una acusación en contra suya con un cargo de conspirar para introducir cocaína a los Estados Unidos.

Antes de ser sentenciada se atravesó el juicio de ‘El Chapo’ donde contó cómo Guzmán Loera, de quien se dijo enamorada, la obligaba a negociar cargamentos de mariguana. Su caso se congeló, a mediados del 2019, semanas después de ser testigo protegida y ahora al parecer ya se encuentra en libertad.

Mismo caso es el del colombiano Jorge Miltón Cifuentes, cuya ficha de reo indica que ya fue liberado en diciembre del 2019, un año después de testificar contra su ex socio ‘El Chapo’. A siete años de ser extraditado a los Estados Unidos, y antes de recibir sentencia, Cifuentes Villa recibió el beneficio tras servir al gobierno.

El 17 de julio del 2019, ‘El Chapo’ Guzmán le dijo al juez Brian Cogan que “Estados Unidos no es mejor que otros países corruptos pues, cuando me extraditaron, esperaba que la justicia fuera ciega y que mi fama no sería un factor. Pero lo que pasó fue en realidad lo contrario”.

Mientras tanto los beneficios para alguno de los 50 que declararon en su contra, seguirán haciéndose públicos. (Fuente: msn.com)