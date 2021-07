Denuncian a juez de control por liberar a extranjero acusado de violación en Playa del Carmen

COZUMEL, MX.- Esta mañana, la joven cozumeleña Vivien Withington denunció un caso de corrupción por parte del juez de control Diego Emmanuel Peniche Caro, por dejar en libertad a Daniel Levitan, un hombre de Israel, acusado de presuntamente violar a esta joven en abril pasado, al interior de un hotel de esta ciudad.

“El 2 de abril fui a la Fiscalía de Playa del Carmen a denunciar el delito cometido, dentro de la Fiscalía tomaron mi declaración, me hicieron el examen médico perital al igual que el exámenes psicológico por la Fiscalía, dentro de estos reportes se encontraron daños internos vaginales y físicos, los cuales tardaron semanas en sanar”, recordó la agraviada en conferencia de prensa en Cozumel.

No obstante, lamentó que apenas ayer miércoles 21 de julio “el juez Diego Emmanuel Peniche Caro decidió arbitrariamente darle libertad a una persona extranjera, que me violó y me intentó matar y que, muy probablemente, a estas horas debe estar abandonando nuestro país”.

Relató que en la primera etapa del proceso el juez Fernando León determinó que habían datos suficientes para acreditar el delito mediante violencia física y por ello ordenó prisión oficiosa por tres meses para Daniel Levitan; sin embargo, este mes al acusado cambió de abogados y solicitó una nueva audiencia de sobreseimiento que el primer juez rechazó.

No conforme, la defensa de Deniel Levitan insistió y apenas el pasado 19 de julio se anunció una nueva diligencia para este miércoles en la que el juez Diego Emmanuel Peniche Caro aceptó como prueba adicional un examen médico de un particular que contradice los resultados del primero, elaborado por peritos, y en consecuencia devolvió la libertad al presunto agresor.

“Mis abogados están en el proceso de apelación, pero fue muy claro y evidente que fue un hecho de corrupción por el juez Diego Emmanuel Peniche Caro. Exijo justicia y pido un llamado a las autoridades que revisen el caso y la falta de ética y profesionalismo del juez de control Diego Emmanuel Peniche Caro en el desempeño de sus funciones”, solicitó la joven cozumeleña.

Por su parte, César Ake, abogado de Withington, detalló que Peniche Caro “determinó que porque no tenía las huellas (de violencia) en el cuello no era suficiente, al juez se le olvidó que para interponer la denuncia no transcurrieron más de 24 horas, se interpuso dentro de las 24 horas, por eso es que el perito de la Fiscalía determinó que sí existía un sangrado vaginal, incluso, se le hizo saber al juez que su perito ni siquiera tomó en consideración las palabras técnicas y médicas”.

Al final, pidieron a las autoridades intervenir en el caso y supervisar el trabajo del citado juez para evitar más casos de supuesta impunidad en la ciudad. (Agencia SIM)