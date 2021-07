Reportan baja afluencia de jóvenes en módulos de vacunación en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- En el segundo día de la jornada de vacunación contra el covid-19 para las personas de 18 a 29 años de edad se registra una afluencia baja, contrario a los que se preveía porque en este sector se concentra el grueso de la población económicamente activa y son más de un millón a nivel estatal que se encuentran en este rango de edad, de acuerdo a la Secretaría de Salud.

Lo anterior, se pudo constatar en las mesas de vacunación del deportivo Jacinto Canek, que debido a la baja asistencia de ciudadanos, el proceso avanzó de manera fluida para quienes llegaron a inmunizarse.

Este proceso de vacunación corresponde a la aplicación de la primera dosis con el biológico de AstraZeneca donde se destinaron 3 mil 500 dosis en este segundo día y luego de que este miércoles aplicaron la misma cantidad de vacunas.

La jornada de vacunación se mantendrá hasta el próximo miércoles 4 de agosto.

Entrevistados algunos jóvenes al salir de los módulos de vacunación, expresaron sentirse más protegidos contra el coronavirus, sin embargo, resaltaron la importancia de reforzar las medidas sanitarias para evitar que la población más joven continúe viéndose afectada.

Entre las acciones que han adoptado aparte del uso obligatorio de cubrebocas, el gel antibacterial, es reunirse en casa de amigos en lugar de acudir a bares y discotecas, así como no acudir con sus padres a lugares aglomerados, ya que algunos han sufrido la pérdida de familiares y amigos por no atender los hábitos de prevención.

“Feliz porque somos varios jóvenes y a pesar de que decían que no tenemos que hacerlo y que no era lo adecuado y que era cosa de gobierno, yo creo que estamos creando conciencia en este aspecto porque queremos todos viajar, tenemos planes y tenemos cosas que hacer y es uno de los requisitos que se van a requerir”, expresó Alexa.

“Bien hasta ahorita, todo perfecto, no me dolió, pero muy bien, muy rápido la salida, la verdad es que cuido no salir cuando salgo con mis amigos que sé que se están cuidando íbamos más a bares pero ahora a casas de amigos ya ahí es más seguro y a mi familia siempre usando el cubrebocas cuando salimos, los invitaría para que ya podamos salir de esto, podamos ir a las escuelas que tanto urge y a seguir cuidándonos”. Manifestó Alicia. (Noticaribe)