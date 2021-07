Confirma Teqroo resultados de elecciones en Solidaridad, Tulum, Cozumel y Bacalar

CHETUMAL, MX.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo descartó los juicios de nulidad interpuestos contra las elecciones de Solidaridad, Tulum, Cozumel y Bacalar, con lo que confirmó los triunfos de los ediles electos Lili Campos Miranda; Marciano Dzul Caamal, Juanita Alonso Marrufo y José Alfredo Contreras Méndez, respectivamente.

De los cuatro juicios abordados, el más contencioso fue el de Solidaridad, debido a la escasa diferencia de votos entre la candidata del PAN-PRD-PRI, Lili Campos Miranda, y la aspirante de Morena-PVEM-PT-MAS, y por efectivamente confirmarse anomalías en cuanto a varias casillas, en donde participaron personas que no correspondían a esa sección electoral.

Sin embargo, el proyecto que fue sometido a votación aclaraba que incluso modificando el conteo final, la actual edil electa mantiene su ventaja. Por otro lado, el proyecto consideró improcedente las denuncias de irregularidades en el conteo en el Consejo Municipal del Ieqroo, en cuanto a los paquetes abiertos detectados.

Al tomar la palabra, el magistrado Sergio Avilés Demeneghi objetó a la desestimación de las evidencias de fotos y videos en los que se mostraban estos paquetes fueron sellados con cinta canela. También rechazó la explicación oficial del Ieqroo, de que los paquetes “pesaban mucho”, pues no existía motivo para usar otro material, fuera del autorizado, ya que la cinta oficial con la que contaban servirían para la misma función.

La cinta oficial, señaló, fue utilizada en todo el estado, sin que fallara o debiera ser suplida con otra cinta.

Dijo que acompañará el sentido del proyecto, pero lamentó que la investigación no fuera a fondo o no se diera vista a la autoridad para que investigara lo ocurrido.

Como preámbulo, celebró el que pueda participar en la votación, al imponerse la autonomía del Tribunal, luego de la “intromisión” vivida, que lo separó de esta causa, debiendo acudir a su homólogo federal para ser regresado a esta causa.

La candidata panista impugnó la participación de este magistrado, toda vez que tiene una hermana en el Ayuntamiento de Solidaridad, recurso que ganó en lo local, pero que fue revocado por la Sala Superior.

El magistrado Víctor Vivas Vivas se sintió aludido por esta crítica y argumentó que existían las causales de ley para recursar al magistrado. Sobre los paquetes abiertos, alegó que no por unas casillas, pueden anular la elección.

En cuanto a la elección de Tulum, en la que también se confirmó el triunfo de Marciano Dzul Caamal, la magistrada Claudia Carrillo lo votó en contra, no porque ponga en duda esta victoria, sino porque el proyecto no fue exhaustivo, al no incluir la confirmación de que este candidato mandó a colocar distintas pintas con una caricatura afín a su iimagen. La magistrada indicó que el incluir estos hechos no rebasa los topes de campaña, ni es un factor predominante, ante la gran diferencia de votos con el contrincante perdedor, pero debió ser incluido, para evitar que la sentencia sea revocada en la instancia federal.

Tanto Sergio Avilés como Víctor Vivas señalaron que no se actualizan los causales para justificar una anulación de elección.

Los proyectos con los que se confirmaron los triunfos de Juanita Alonso Marrufo en Cozumel y a José Alfredo Contreras Méndez en Bacalar, fueron avalados sin polémica.

Por otro lado, se desechó una impugnación del Partido Encuentro Solidario contra el ex candidato Luis Rondán Carrillo, al no hallarse elementos que acrediten la supuesta utilización indebida de recursos, y se sobreseyó otra, contra la senadora Marybel Villegas Canché, toda vez que el denunciante, Raúl Fernández León, falleció. (Infoqroo)