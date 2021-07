RENACIMIENTO DE LA LITERATURA MAYA: Un atisbo a obras y antologías extranjeras sobre literatura maya contemporánea en un desierto de promoción y difusión en nuestra propia tierra | Por Edgar Rodríguez Cimé

Por Edgar Rodríguez Cimé

La producción editorial local en idioma maya, se distingue por la falta de promoción y difusión. Cuando el gobierno “migajea” la edición de un libro maya -ante el desconocimiento del boom literario de buena factura- la presentación no se promueve correctamente entre el público lector y escritor, ni se invita a la prensa para “cacaraquear el huevo”. Por ello, las publicaciones individuales o las antologías mayas publicadas en otros países resultan “joyas literarias”.

Varios han sido los países, en los cuales conocidas editoriales han apostado por la calidad lingüística de textos individuales o antologías literarias para dejar claro las cualidades del idioma originario de los antiguos abuelos mayas: Estados Unidos, España, Italia, Rumania, Yugoslavia, Colombia, Venezuela, concluyendo con la “ciudad luz: Paris”, que publicó en francés Secretos del Abuelo, a Jorge Cocom, invita a Briceida Cuevas Cob a leer su poesía, y editó Diccionario de Mujeres Creadoras, donde aparece Sol Céh Moo.

En mi libro inédito de entrevistas con 13 autores de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, aparece muy claro el nivel alcanzado por las letras y los autores mayas: publicaciones individuales, antologías o aparición en diccionarios de escritores, editados en otros países; invitados a festivales de literatura en el extranjero; premios internacionales de literatura; o venden su obra en Amazon. En Mérida, reciente premio de narrativa en español lo ha ganado un escriba maya.

Briceida Cuevas Cob, María Luisa Góngora Pacheco, Sol Céh Moo, Patricia Martínez Huchím (+), Domingo Dzul Poot, Armando Dzul Ek (+), Javier Gómez Navarrete, Waldemar Noh Tzec (+), Jorge Cocom Pech, Gerardo Can Ek (+), Carlos Chablé Mendoza, Isaac Carrillo Can (+), Jorge Echeverría Lope, o Miguel May May, encabezan el renacimiento de las letras mayas en la península de Yucatán.

Sobresalen las antologías literarias editadas en España (Poesía contemporánea en maya y Mirada de un gallo, ambas en 2004); Italia (Voci di antiche radici: dieci poetii indígena del Méssico, 2005) y Estados Unidos (Revista Internacional de Literatura, 2006 y Words of the true people, 2007), lo mismo que la publicación de Secretos del Abuelo de Jorge Cocom en Francia (2006) e Italia (2007), o Chen tuumben chu´upen (Sólo por ser mujer) de Sol Ceh Moo en Japón (2015), lo cual muestra “la calidad de la melcocha” de la literatura maya, que antes se consideraba de “segunda categoría” por provenir de autores originarios del llamado “tercer mundo”.

Completan las antologías, la serie de libros publicados en otros países o a nivel nacional: Letras Mayas Contemporáneas (CONACULTA /1994); Poesía étnica (Colombia / 2001); Noezuia (Yugoslavia / 2004); Festival Internacional Nootile de Poesía (Rumania / 2004); Festival Mundial de Poesía (Venezuela / 2006); Dictionnaire des femmes créatrices (Paris / 2009); y Los nuevos cantos de la ceiba (CONACULTA / 2015).

Los 500 años de resistencia cultural de la Nación Maya: rituales agrícolas, tradiciones comunitarias, fiestas populares, medicina natural, gastronomía ancestral, pero, sobre todo, el uso familiar y comunitario del idioma maya hicieron posible el renacimiento de las artes mayas contemporáneas a fines del siglo XX y comienzos del XXI, empezando por la literatura.

++++++++++++++++

Edgar Rodríguez Cimé es escritor de cultura popular (maya y urbana), y ha sido periodista cultural (Por Esto) en los últimos 30 años. Tiene 17 libros escritos, de los cuales 14 han sido publicados: Ciudad Blanca” o Ciudad de los blancos; Mérida sin arrebol; Mérida Desmaderna; Aviéntense Todos (radiografía de las bandas urbanas juveniles); Rock en Ichkaansihó; Bax pasa brother: Diccionario enciclopédico social de las Culturas Juveniles; Expresiones Emergentes: las culturas juveniles en Mérida; No tengo tiempo de cambiar mi vida (narrativa); Sexo Virtual (narrativa); Felipa Poot Tzuc: heroína maya del siglo XX, en el libro colectivo El “otro” héroe en América Latina; Pensadores Mayas Contemporáneos (libro de entrevistas); o La rebelión del Rey-Dios José Jacinto Uc de los Santos Kan Ek Chichán Moctezuma. Fue reconocido con el Premio de Periodismo Cultural “Juan Duch Collel” 2000.

edgarrodriguezcime@yahoo.com.mx

colectivo cultural “Felipa Poot Tzuc”