“LA PEOR EXPERIENCIA DE MI VIDA”: Llueven críticas de turistas contra Ultramar por falta de cruces a Cozumel

COZUMEL, MX.- “El peor ferry”, “la peor experiencia de mi vida” o “ni siquiera pude viajar por la espera” son algunas de las reseñas que han dejado turistas en la página de Tripadvisor, en contra de la naviera Ultramar, debido a las largas filas que ha generado la empresa, y su competidora Winjet, al mantener un mínimo número de cruces cada día.

Tripadvisor es la principal página de reseñas para lugares turísticos, por lo que es fiel reflejo de la experiencia de viajeros en el destino. Las pésimas reseñas también confirman lo dicho por empresarios en Cozumel, de que se está generando una mala imagen en general hacia Playa del Carmen y Cozumel.

Las quejas comunes son de tener que aguantar esperas de tres o cuatro horas para abordar, pues aunque compres el boleto de antemano, no lo hacen válido para la hora indicada, sino solo de acuerdo a la disponibilidad. Eso significa que a fuerzas deben pasar por toda la fila para alcanzar cruce. Como las dos navieras en contubernio alternan sus días de operación, un boleto adquirido un día no es válido al siguiente, lo que también es fuente de enojos.

“El ferry de Ultramar fue la peor experiencia de mi vida. De Playa a Cozumel, dos horas en fila bajo el sol. El regreso, 3.5 horas de fila, bajo la lluvia. Déjenme decirles algo, ¡no regresaré a Cozumel jamás en la vida!”, escribió un extranjero. “No entiendo cómo el gobierno puede fingir no darse cuenta del daño que le hacen a su industria turística en México. Al menos en mi caso, no me volverán a ver”.

En todos estos comentarios, la empresa contesta con el mismo mensaje, en el que lamentan que la experiencia no haya sido de su agrado y de que enviarían sus quejas al departamento correspondiente para que atendieran la situación.

Es de destacar que previo a la pandemia, la empresa gozaba de 5 estrellas, ya que prácticamente todas las reseñas eran positivas, pero con esta “lluvia” de críticas, ya han bajado a 4 estrellas. (Agencia SIM)