Sin denunciarse, los casos de violencia contra mujeres mayas de la tercera edad en Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- De acuerdo con investigaciones que han realizado académicas feministas en Yucatán, han identificado que las mujeres mayas adultas mayores forman parte de una alta cifra de víctimas de violencia intrafamiliar, pero sus cifras no son reflejadas porque no emiten denuncia alguna.

Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán, mencionó que son varios casos los que atienden de mujeres violentadas en el interior del estado, mayormente por sus propias parejas, pero ellas no emiten una denuncia y tampoco reportan los centros hospitalarios en donde son atendidas.

“Por ejemplo, cuando las mujeres son trasladadas al hospital, los hospitales no reportan sus casos como feminicidios en grado de tentativa o ya sea que les preguntan a ellas si quieren denunciar, pero si ellas dicen que no, no hacen más nada y ellas regresan a casa a seguir sufriendo la misma violencia”, precisó.

Adelaida indicó que en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán tienen datos de al menos siete casos de mujeres mayas que en 2020 fueron víctimas de feminicidio en grado de tentativa y en este año ya van tres.

La doctora y académica, Gina Villagómez mencionó que junto con la académica Ligia Vera han identificado que las mujeres de comunidades mayas son objeto de violencia intrafamiliar y hasta ahora no hay una estrategia de prevención particular para ellas.

“Consideramos que así como se hizo una gran estrategia publicitaria para el ‘Quédate en casa’ y para usar el cubrebocas, podría hacerse a través de radio una más, con recursos del Gobierno, para que sepan cómo detectar una situación de violencia y también cómo y en dónde pueden ser atendidas porque hasta el momento no hay ni una sola campaña de prevención de violencia contra la mujer en el estado”, precisó.

De igual forma, las mujeres activistas recordaron que los feminicidios son sólo “la punta del iceberg” que implica la violencia de género.

En este contexto, recordaron que en México ha aumentado la violencia de género en un 7% en este 2021.

Además, los feminicidios ha ido en aumento cada vez en Yucatán, puesto que en 2019 hubo cuatro casos; en 2020, fueron 12 y en lo que va de 2021 ya van ocho.

Por otra parte, son 27 mujeres que han sido asesinadas en Yucatán este año y hay otros 26 suicidios, pero algunos casos están en duda si podrían entrar en la categoría de feminicidio.

“El mayor problema para Yucatán sigue siendo el tema de la violencia intrafamiliar, en las comunidades mayas también, donde los servicios institucionales no llegan y las mujeres se encuentran en riesgo y vulnerabilidad”, comentó.

Las activistas mencionaron que el feminicidio es la forma extrema de una serie de violencias que se definen como violencia estructural y falta de acceso a políticas públicas.

En Yucatán, la mayoría de los feminicidios son cometidos por parejas, exparejas y personas conocidas de la víctima.

Además, la entidad ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a la violencia intrafamiliar. (Noticaribe)