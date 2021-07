TAXISTAS BLOQUEAN LA ZONA HOTELERA DE CANCÚN: Se manifiestan operadores contra el director de la Policía Turística por presuntas extorsiones

CANCÚN, MX.- Un grupo de taxistas cerraron la entrada a la Zona Hotelera, para manifestarse en contra del director de la Policía Turística, César Escamilla Pacheco, al que acusaron de extorsionarlos y de no hacer nada contra las ejecuciones y “levantones” que padecen.

Los taxistas del sindicato “Andrés Quintana Roo” iniciaron su movilización con una caravana por la avenida Bonampak, para luego ingresar a la Zona Hotelera por el bulevar Kukulcán, la que procedieron a cerrar, al atravesar sus vehículos en los dos carriles de subida.

Un grupo de inconformes descendió de sus unidades y se congregó en el camellón central, para sacar cartulinas con mensajes en contra de Escamilla Pacheco, señalando estar hartos de las extorsiones de la Policía Turística.

Otro mensaje responsabilizaba al comandante en caso de que los maten o desaparezcan, dando los números de varias patrullas quienes serían responsables de algún hecho de esta naturaleza.

“Fuera César Escamilla. No más colegas muertos, no más cuotas por trabajar. Mototaxis intocables con armas, no les hacen nada y a nosotros nos llevan y nos desaparecen”, se leía en otro de estos carteles.

En el lugar habían algunas patrullas de la Policía Turística, las que de momento no ha intervenido.

Con esta protesta, los taxistas externan de forma pública lo que era un secreto a voces, que los taxistas de la Zona Hotelera son obligados a pagar cuotas al crimen organizado, lo que se ha reflejado en una serie de ejecuciones sufridas por este grupo desde hace meses.

Tanto su sindicato como la Fiscalía han declarado varias veces a la prensa no tener conocimiento de estos hechos. (Agencia SIM)