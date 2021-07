TOKIO 2021 | En la basura… así terminaron los uniformes de la selección mexicana de softbol

JAPÓN.- Un nuevo escándalo se desató en las Villas Olímpicas, luego de que la boxeadora Brianda Tamara Cruz denunció con una foto en sus redes sociales que las softbolistas mexicanas tiraron en la basura los uniformes que utilizaron en la justa olímpica, publicó abcnoticias.com.

“Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente y hoy tristemente el equipo mexicano de Sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas”, escribió la boxeadora en sus redes y adjuntó una foto.

Tras hacerse viral la noticia, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, dijo que las jugadoras optaron por llevarse las almohadas y colchas en lugar de los uniformes.

“Se lamenta que por unas colchas que están en la Villa Olímpica, hayan dejado los uniformes en un lugar tan inapropiado como es el bote de la basura”, dijo Padilla a ESPN.

El Comité Olímpico Mexicano se percató que se llevaron las almohadas y colchas, en lugar de los uniformes porque no estaban en sus cuartos.

Sin embargo, Rolando Guerrero, presidente de la Federación de Sóftbol justificó a las atletas.

“Tenían que hacer espacio en su maleta, si estaba en la basura y andan husmeando en la basura, porque el equipo de softbol no es lo mismo empacar 33 bates, los arreos de catcher, los arreos de juego, los tres uniformes, los de entrenamiento, que empacar un par de guantes, es mucho más fácil empacar un par de guantes que con todo respeto, no vamos a atacar, ni vamos a responder nada en las redes, simplemente fue un hecho de sobrepeso”, justificó el directivo en entrevista con TV Azteca.

La selección de Sóftbol de México estuvo integrada por jugadoras México-americanas que en su mayoría juegan en universidades de Estados Unidos.

Pero no es el único problema con el equipo, pues el COM mexicano reveló que están investigando por qué no utilizaron en su uniforme la bandera de México y el logo, pese a que había presentado un uniforme donde sí aparecían. (Fuente: abcnoticias.com)