ÉL SIEMPRE TIENE OTROS DATOS: AMLO rechaza datos del Coneval sobre crecimiento de la pobreza… difieren de los suyos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los resultados en la cifras de pobreza dadas a conocer este jueves por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y dijo que él “tiene otro datos”, publicó politica.expansion.mx.

“No acepto, tengo otros datos, la gente está recibiendo más y aun con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo más importante no han perdido la fe”, aseguró.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que de 2018 a 2020, el porcentaje de personas en situación de pobreza aumentó dos puntos porcentuales al pasar de 41.9% a 43.9%, es decir de 51.9 millones de personas en esta situación a 55.7 en los dos últimos años.

En conferencia de prensa desde Baja California Sur, el presidente aseguró que no cambiará su política social, al insistir que para medir la pobreza no se toma en cuenta lo que su gobierno está destinando más recursos para apoyar a la gente.

López Obrador adjudicó el aumento de 3.8 millones de pobres en lo que va de su gobierno a la pandemia de COVID-19 y aseguró que, gracias a los apoyos gubernamentales de su administración, la situación cambiará al final de su sexenio.

“Es producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores, afectó en general la economía, el año pasado se cayó 8.5%, saben desde cuándo no sucedía eso, desde 1930 del siglo pasado, casi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así, entonces le pegó muy fuerte al sector turismo, y a otros sectores, comercio, restaurantes, el único sector que resistió fue el agropecuario, sector primario que incluso creció 2%, pero todos los demás se derrumbaron”, dijo.

El Ejecutivo argumentó que también tiene que ver con la forma en la que se mide la pobreza y comentó que “tiene otros datos”, pues aseguró que en su administración no se ha devaluado el peso y se aumentó el salario mínimo, aunado a todos los apoyos que se están destinando a adultos mayores, estudiantes, discapacitados, entre otros.

López Obrador consideró que esta situación está mejorando y “ya estamos en recuperación”, al grado que los pronósticos de crecimiento han aumentado. Detalló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya modificó su pronóstico a 6.3%.

“Vamos saliendo adelante y también debe modificarse la forma de medición sobre bienestar no depender todo lo relacionado con el bienestar solo con indicadores económicos. Yo tengo mi manera de medir, tengo otros datos, veo datos macroeconómicos, hasta les podría presumir sobre resultados”, afirmó.

No se toma en cuenta, de que se cayó la economía por la pandemia como no sucedía en cerca de un siglo, y no toman en cuenta tampoco lo que se está destinando a apoyar a la gente.

De acuerdo con el Ejecutivo, los adultos mayores tienen una pensión, 11 millones de estudiantes de familias pobres tienen beca, más de 400,000 campesinos están recibiendo un jornal en el programa Sembrando Vida, casi son dos millones de jóvenes que trabajan como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un millón de niños y niñas con discapacidad tienen pensión entre otras acciones.

“En promedio en el 70% de los hogares, sobre todo la gente más pobre, 70% de todos los hogares reciben cuando menos un apoyo, antes no era así”, dijo al insistir en que con esta políticas de su gobierno, espera que al final de su sexenio la situación cambie.

Para identificación de personas en situación de pobreza, se toma en cuenta el ingreso corriente per cápita mensual, el cual disminuyó 6.9% entre 2018 y 2020, producto de la caída de todas las fuentes de ingreso, salvo las transferencias monetarias totales, que aumentaron 16.2%, al pasar de 639.67 a 743.51 pesos.

En ese sentido, John Scott Andretta, consejero académico de Coneval, señaló que si bien, hay un efecto relevante de transferencias públicas, se perdió la progresividad, y los más pobres recibieron menos proporción de esas transferencias, por lo que llamó a fortalecer las transferencias en los grupos más afectados por la crisis. (Fuente: politica.expansion.mx)