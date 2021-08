Arturo Zaldívar rechaza ampliación de mandato; dejará presidencia de la Corte en 2022

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó el rechazó a la ampliación de su mandato hasta el 2024, por lo que aseguró que concluirá el próximo 31 de diciembre de 2022, publicó sinembargo.mx.

En conferencia de prensa, el Ministro dijo que no tiene atribuciones para intervenir en la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No estoy aquí por cargos, puestos ni privilegios, sino por convicciones y principios, así lo ha demostrado toda mi carrera. Ahí están mis votos, mis proyectos, mis debates. Siempre a favor de todas las personas, sobre todo los más vulnerables y he demostrado estar en contra del nepotismo y la corrupción”, explicó.

“De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente el 31 de diciembre de 2022, cuando culmina el proyecto para el que me eligieron mis compañeros”, sostuvo.

Agradezco al Presidente de la República y a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión la aprobación de la más importante reforma judicial en 25 años que permitirá seguir combatiendo la corrupción y el nepotismo: Ministro Presidente @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/XbxBmVGBOh — Suprema Corte (@SCJN) August 6, 2021

Zaldívar manifestó que su compromiso se encuentra con la Constitución y con los Derechos Humanos, y señaló que continuará bajo esas directrices en lo que queda de su mandato.

Frente a la prensa, el funcionario sostuvo que el tiempo que tenga desde este momento y hasta el 31 de diciembre de 2022 “tiene que ser suficiente” para que se pueda cumplir con las reformas encargadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no dispone de un plazo más largo.

“Seguiré trabajando aunque sea a marchas forzadas, pero tiene que ser suficiente”, resaltó.

El Ministro presidente insistió en él está al frente de la Suprema Corte por sus valores, principios y convicciones, tal como lo “demuestra” su carrera y trayectoria, por lo que aclaró una vez más que no está en busca de privilegios ni puestos especiales o algún tipo de reconocimiento.

Por ello, sostuvo que, independientemente de la resolución que dé la Suprema Corte con respecto a la extensión de su mandato, la decisión sobre el término de su estancia al frente de dicho órgano ya está tomada.

“En el poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte, seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual, por llegar a una justicia a la gente más pobre, más necesitada y más vulnerable. No cederemos como no hemos cedido a los intereses internos y externos, a los grupos de poder que tenían atrapado al poder judicial y que ahora pretenden regresar a esas prácticas. No lo vamos a permitir, no importa cuál sea el costo que tengamos que asumir”, argumentó. (Fuente: sinembargo.mx)