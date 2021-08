Aumenta demanda de sangre para atender a pacientes hospitalizados en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Banco de Sangre del Hospital General de Cancún enfrenta una amplia necesidad del suministros sanguíneos, ante la amplia demanda que se ha generado en los últimos meses, informó la directora, Jacqueline Muñoz Cárdenas, quien abundó que hay días en que se requieren hasta de 50 litros y esto varía dependiendo a las urgencias en los diferentes componentes.

Lo anterior, debido a una reducción significativa en las donaciones voluntarias de sangre durante este tiempo de la pandemia de la COVID-19 y aunado al incremento de personas que llegan con heridas de bala, por diversas lesiones, por los tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, y en los procedimientos obstétricos y perinatales.

Añadió que lamentablemente cuando hacen las transfusiones para el mejoramiento de la salud de los pacientes hospitalizados, muchas veces por la gravedad de la enfermedad algunos fallecen y los familiares ya no se preocupan por devolver esas unidades, por ello exhortó a la población a donar de manera altruista para salvar vidas humanas, ya que actualmente las vacunas contra el Covid-19 les permite hacerlo al día siguiente en que se aplicaron el biológico, a excepción de la Sinovac y Cansino que tienen que esperar 14 días para donar.

Por lo que exhortan a la población a donar de manera altruista y para ser donador es necesario tener 18 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, no estar desvelado, no presentar infecciones respiratorias o dermatológicas, no padecer enfermedades de transmisión sexual, y las mujeres no deben estar en periodo de menstruación, lactancia o embarazo.

Asimismo, deben acudir al banco de sangre a las 7 de la mañana, con seis horas de ayuno, presentar una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, licencia de manejo, etc.). Con espacio de hasta 45 días, los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres en tres ocasiones. De cada unidad donada (480 mililitros de sangre) se obtienen plasma, plaquetas y globulina antihemofílica, en beneficio de hasta cuatro pacientes. (Noticaribe)