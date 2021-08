Niegan vacuna a playenses que cruzaron a Cozumel para aplicarse la dosis de Pfizer

COZUMEL, MX.- Esta mañana fue suspendido temporalmente el acceso al domo de la unidad deportiva “Bicentenario”, donde se está vacunando contra el COVID-19 a rezagados, porque autoridades federales dijeron haber detectado a un gran número de personas provenientes de Playa del Carmen o Cancún, que cruzaron a la isla expresamente a recibir su dosis.

El ingreso de asistentes se reanudó tiempo después, pero con estricta revisión del INE, que debía ser expedido en Cozumel. Esto duró poco, pues las vacunas se acabaron poco antes del mediodía.

De acuerdo con el testimonio de algunos de los asistentes, el motivo de cruzar desde su ciudad de origen es por el deseo de recibir la dosis de Pfizer y no la de AstraZeneca, que se está suministrando en Solidaridad.

Esto generó gran inconformidad en muchos de quienes estaban en la fila, quienes dijeron ser residentes de este municipio, sin que todavía hayan actualizado su credencial. Un grupo de ciudadanos ya ha contactado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes le pidieron toda la documentación para abrir una investigación, toda vez que contar con una credencial del municipio no es requisito.

Una mujer, quien dijo vivir en Cozumel desde hace tres meses, comentó que ella estuvo formada ayer, pero les dijeron que no habían más vacunas, en ninguno de los dos domos, por lo que acudió hoy nuevamente a las cinco de la mañana, y ya habían 100 personas.

“A las 8:30 de la mañana nos sacaron de la fila y dijeron que si el INE no es de Cozumel, no pasan”, se quejó ella. “No sabe que no se pueden hacer cambios de credencial acá, se hacen en Cancún y yo tengo cita hasta septiembre”.

Así como ella, había gente proveniente de otros estados pero ya residentes de Cozumel, que tampoco pudieron recibir su dosis y esperaron varias horas en vano afuera de alguno de los dos domos.

De acuerdo a la quejosa, una coordinadora salió a gritarles “se me van de acá si no tienen credencial de Cozumel”, sin quedarse a escuchar las explicaciones de quienes aguardaban afuera.

Después, salió otra funcionaria a explicar la situación, pero a ver que iba a ser grabada, se calló y retiró.

Por esta situación, este grupo se comunicó con la CNDH, quienes les pidieron tomar fotos y video de todo para que investiguen lo ocurrido.

Entrevistada al respecto, Geraldine Gutiérrez, coordinadora de la campaña de vacunación en Cozumel, señaló que ayer se les habían acabado las vacunas, pero les enviaron un lote de 2 mil dosis, con lo que concluyeron la jornada de hoy.

Sobre esta fuerte afluencia, ella comentó que ya detectaron a mucha gente de fuera de la isla, de Solidaridad, Cancún o Tulum, quienes viajaron hasta allí porque sabían que aplicaban la vacuna Pfizer.

“Tuvimos que ser un poco estrictos y darle preferencia a los ciudadanos de Cozumel. No se les niega la vacuna, que es un derecho, pero tenemos que darle preferencia a los que que habitan en Cozumel”, dijo, aunque al acabarse las dosis, en efecto les negaron la atención. (Agencia SIM)