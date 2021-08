Protestan ambientalistas en la entrada a zona hotelera para evitar construcción hotel Riu Riviera Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Un reducido grupo de morenistas protestaron este domingo en la entrada de la zona hotelera de esta ciudad para impedir que continúe la construcción del hotel Riu Riviera Cancún y exigieron al gobierno municipal no actualizar la licencia de construcción al no existir la infraestructura para atender el saneamiento de las aguas residuales que generaría.

La protesta encabezada por el abogado Gerardo Solís y cinco simpatizantes de la 4T con pancarta en mano y lonas que fueron colocadas en el carril para ingresar a la zona turística, pidieron al titular de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales (SEMARNAT) no permitir que la construcción de complejo hotelero.

Lo anterior, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo echó abajo la suspensión definitiva de las obras del hotel ubicado en el kilómetro 21.5 de la zona hotelera de esta ciudad, luego de que el pasado mes de octubre del 2020 el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún ordenó la suspensión definitiva .

El abogado añadió que no han podido tener acceso al resolutivo para conocer los argumentos que utilizaron en su última sesión los integrantes del tercer tribunal colegiado el pasado 27 de Julio, día en el que también las magistradas de este juzgado decidieron otorgar un amparo al empresario Kamel Nacif, señalado por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Agregó que recurrirán a instancias internacionales para evitar esta construcción pues considera que hay argumentos sólidos para no permitir que este complejo hotelero se construya en la tercera etapa de la zona hotelera, y recordó que el mismo Fonatur se manifestó como tercer interesado en contra de este proyecto, dado a que los inversionistas no habían dado cumplimiento a la construcción de una planta de aguas residuales que formaba parte del proyecto y hasta en tanto no exista la infraestructura consideraron que no se puede permitir la construcción.

Cabe recordar que el juzgado quinto de distrito consideró que para evitar afectaciones al derecho humano a un medio ambiente sano debido a las carencias de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en Punta Nizuc, fue que otorgó a cinco personas menores de edad la suspensión definitiva para los efectos de que no continúe la construcción del Hotel Riu Riviera Cancún y ordenó también a la dirección general de Ecología, a la dirección de desarrollo urbano del ayuntamiento de Benito Juárez y a la secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) verificar que no se continúe con la construcción del complejo hotelero. (Noticaribe)