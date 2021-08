Pide Gobernador de Yucatán disculpas a la mamá del joven José Eduardo, torturado, abusado sexualmente y asesinado en Mérida por presuntos policías

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, pidió una disculpa a la señora María, madre del joven José Eduardo quien habría perdido la vida tras ser víctima de tortura y abuso sexual, además el mandatario estatal le aseguró a la mujer que habrá justicia por los hechos.

“No pararemos hasta que se conozca la verdad y se haga justicia”, enfatizó Vila Dosal en un encuentro que tuvo con la señora Dora María, quien viajó desde Veracruz para dar seguimiento al caso de su hijo para que no quede impune.

Tras el encuentro, la señora Dora María, igualmente dijo sentirse un poco tranquila y con la esperanza de que los hechos sean esclarecidos.

“Se comprometió con nosotros, estuvo aquí presente. Me siento más tranquila después de haber hablado con el gobernador, yo lo imaginaba diferente. Me siento más segura y justicia fue todo lo que me ofreció”, comentó.

De igual forma, precisó que en cuanto a la reparación de daños que recibirá será por ley, pero que en sí su objetivo es que se haga justicia por la muerte de su hijo.

“Yo no pido nada más”, indicó.

En el encuentro, Vila Dosal señaló que se llegará al fondo del caso para conocer la verdad de lo sucedido.

“Desde la Fiscalía se está trabajando para conocer la verdad y se buscará se haga justicia caiga quien caiga”, puntualizó.

En este sentido, comentó que quien o quienes resulten responsables deberán responder por lo cometido.

“No puedo imaginar lo que está pasando y sé que ninguna madre debería experimentar jamás la pérdida de un hijo, mucho menos en estas condiciones”, añadió Vila Dosal.

Tras las demandas sociales que han surgido en torno al caso, Vila Dosal dijo también que se comprometerá para que no haya ni un tipo de violencia ni discriminación en Yucatán. (Noticaribe)