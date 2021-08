Cozumel, por buen camino para su recuperación económica: Pedro Joaquín

COZUMEL, MX.- La reactivación económica y turística de Cozumel va por muy buen camino, enfatizó el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, al anunciar la llegada por primera ocasión en esta nueva normalidad, de otros tres cruceros, en una semana en la que se recibirán nuevamente siete de estas embarcaciones, cuatro en un solo día.

“Esta semana nos visitarán el Symphony of the Seas y el Allure of the Seas, ambos de la empresa Royal Caribbean, la cual ya tiene a disposición cinco navíos que incluyen en sus itinerarios visitas a nuestra hermosa isla, y el retorno a las playas cozumeleñas de la empresa NCL, con el Norwegian Gem, que llegará al muelle de Punta Langosta”, aseveró el Presidente Municipal.

Además, reiteró que, en total, esta semana está programada la llegada de siete navíos y destacó que el próximo jueves 19 se verá de nueva cuenta, en esta etapa de reactivación económica, la llegada de cuatro embarcaciones en forma simultánea, con lo que se activarán los tres muelles para cruceros que tiene Cozumel.

Por otra parte, el Presidente Municipal, señaló que, según información de la Apiqroo, durante julio en la ruta Cozumel-Playa del Carmen, cruzaron a la isla 158 mil 409 personas; en los transbordadores que zarpan de Calica llegaron 17 mil 104 pasajeros y vía cruceros, otras 30 mil 40 personas.

Además, durante el mes de julio se reportó una ocupación hotelera del 65 por ciento, sólo dos por ciento por debajo de lo que se registró en el mismo mes del 2019, “muestra de que estamos llegando a cifras similares a las que teníamos antes de la pandemia”, precisó.

Por último, Pedro Joaquín dio a conocer que en la semana del 16 al 22 de agosto el Aeropuerto Internacional de Cozumel tiene programadas 104 operaciones, entre las que destacan conexiones diarias a Houston, Estados Unidos, y a la capital del país. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)