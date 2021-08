FOTOS | Afganistán bajo control total de la milicia talibán

AFGANISTÁN.- Mientras los insurgentes talibanes tomaban Afganistán y declaraban terminada la guerra contra las fuerzas extranjeras y locales, el caos en el aeropuerto de Kabul, con miles de personas que tratan de abandonar el país por avión, ha dejado al menos seis muertos, publicó forbes.com.mx.

Entre los fallecidos están cuatro relacionados con supuestos disparos de soldados estadounidenses, según aseguraron a Efe testigos presenciales.

“Una autoridad estadounidense dijo que las tropas habían disparado al aire para disuadir a las personas que trataban de entrar por la fuerza en un vuelo militar que iba a retirar a los diplomáticos estadounidenses y al personal de la embajada de la capital.

Un testigo, que llevaba más de 20 horas esperando un vuelo de salida, dijo que no estaba claro si los seis habían sido tiroteados o si habían muerto en una estampida.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx

— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021