ADVERTENCIA DE MAESTROS: No volverán a clases presenciales si antes del 30 de agosto no hay condiciones sanitarias y de infraestructura escolar para garantizar la salud de los niños y profesores

Por Rafael Briceño

OTHON P. BLANCO, MX.- Los maestros en Quintana Roo no volverán en forma presencial a las aulas si una semana antes del 30 de agosto los planteles no se encuentran en condiciones óptimas para garantizar la salud de docentes, personal administrativo y de apoyo y de alumnos, anticipó el secretario general de la sección 25 del SNTE, Fermín Pérez Hernández.

Si para el 30 de agosto las escuelas no se encuentran listas para garantizar un retorno seguro a clases buscaremos una reunión con el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González y la secretaria de educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez “porque no se puede mandar a maestros y estudiantes a un lugar que no cuente con las medidas sanitarias y de infraestructura para evitar riesgos de contagios”.

Aunque el regreso presencial a las aulas fue un acuerdo nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez,, un 49.3 por ciento de 3 mil 500 maestros encuestados en Quintana Roo manifestaron su desacuerdo por los riesgos sanitarios y las malas condiciones en las que se encuentra la infraestructura educativa ante la falta d e limpieza pero sobre todo de energía eléctrica, agua potable y servicio de sanitarios.

Confirmó que han retomado el censo para conocer el número de maestros que se encuentran dentro de los grupos vulnerables ante la pandemia a pesar de contar con su esquema de vacunación completo.

Pérez Hernández dijo que los maestros se han sumado a la jornada de verificación para conocer las condiciones en las que se encuentran los planteles educativos “esos datos se los entregaremos al Gobernador y a la Secretaría de Educación y hacerles saber que las escuelas necesitan estar en condiciones para un regreso seguro a clases presencial y cumplir el acuerdo nacional”.

Aclaró que los maestros no se oponen al regreso presencial a clases, “pero sí exigimos que las escuelas estén en óptimas condiciones y que haya implementos suficientes para cumplir los protocolos sanitarios que hayan cubrebocas, gel desinfectante, jabón, baños y aulas en buenas condiciones. Esperamos que de aquí al 30 se logre tener las escuelas en condiciones optimas”.

El secretario general de la Sección 25 del SNTE manifestó que no es necesario que la SEQ dé a conocer que habrá sanciones administrativas para aquellos maestros que no acaten la disposición de volver en forma presencial a las aulas “porque conocemos las leyes”.

Dijo que el SNTE estará pendiente de la actuación de la autoridad educativa porque no sólo es levantar actas administrativas sino darle el valor al trabajo que realiza el maestro. (Noticaribe)