Empresarios de Quintana Roo rechazan iniciativa de relección de diputados hasta por cuatro periodos

CANCÚN, MX.- Dirigentes de organismos empresariales de la entidad expresaron su rechazo a la iniciativa firmada por las diversas comisiones integrantes de la XVI Legislatura en la que se propone modificar el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, que permitirá a los legisladores reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, lo que llevaría a que puedan permanecer en su cargo hasta por 12 años.

El escrito, enviado al XVI Legislatura, fue dirigido a Reyna Durán Ovando, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales; a Alicia Gutiérrez Valasis, de Anticorrupción, y a Gustavo Miranda García, de la Jugocopo.

Firman el documento, Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Rivera Maya; Iván Ferrat Mancera, titular del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, y Eloy Quintal Jiménez, del Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal.

Los dirigentes empresariales exponen que la iniciativa no cumple con los requisitos formales que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pues quienes lo promovieron no fueron claros y concretos al no exponer los motivos y circunstancias.

También subrayan que no es suficiente como argumento sólido, señalar que esta misma iniciativa se realiza en otras entidades federativas del país, y hay omisión al citar la disposición legal que justifique su aprobación.

La exposición de motivos describe ventajas no sustentadas, como la profesionalización y adquisición de experiencia de quienes desempeñan dichos cargos; que los votantes tendrán un vínculo más cercano a sus representantes; que se mejorará aspectos como la rendición de cuenta y continuidad a la decisión y que se pretende tener mejores resultados para los ciudadanos.

Todas esas afirmaciones son ambiguas y de acuerdo al contenido de la iniciativa no se pueden sustentar puesto que no expresan ni motivan de qué manera se dará esa profesionalización.

Asimismo, reiteran que la sociedad siempre ha expresado que el vínculo más cercano que se da es durante el proceso electoral, luego una vez asumido el nombramiento deja de escuchar y estar cerca de las comunidades y con esto presentar oportunamente nuevas iniciativas.

Agregan que la propuesta no sustenta de manera concreta en caso de reelegirse se den con claridad cuentas concretas, toda vez que no existen parámetros formales de medición cuantificables, que se pueda comparar con periodos similares, que se tengan resultados medibles.

Por último, se pide someter a consulta pública la eliminación de las diputaciones plurinominales. (Infoqroo)