Liberan a tres personas que fueron detenidos y acusados de delitos electorales en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Las últimas tres personas que permanecían detenidas, acusadas de delitos electorales, fueron puestas en libertad anoche, al ser revocada esta medida cautelar.

Jonny José C. C., de 32 años de edad; Luis Antonio S. V., de 54 años, y Alejandro G. C., de 64 años salieron del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, en donde permanecían desde un día antes de la pasada jornada electoral.

Estas personas fueron detenidos el 5 de junio a bordo de un automóvil, interceptados por agentes de la Policía Estatal, quienes al registrar el vehículo supuestamente hallaron listas con nombres y unos sobres con dinero. Sin embargo, el agente del Ministerio Público falseó su reporte de los hechos, al mover la ubicación de la detención y las circunstancias del mismo.

En total, otras 10 personas fueron detenidas, también acusadas de supuestos delitos electorales, aunque ellos fueron liberados posterior a los comicios. En cambio, estas tres personas fueron vinculadas a proceso y permanecieron dos meses tras las rejas, hasta que su defensa logró la revocación de la prisión preventiva.

Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena, denunció que estas detenciones, de parte de la estructura del partido, eran parte del “acoso” del gobierno del Estado para neutralizarlos durante la jornada electoral. (Agencia SIM)