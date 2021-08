Sofía Ramos gana oro en marcha y Luis Avilés plata en 400 metros planos en Mundial de Atletismo

KENIA.- La marchista Sofía Ramos puso en todo lo alto el nombre de México al ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se lleva a cabo en Nairobi, publicó sdpnoticias.com.

Fue en la prueba de marcha 10 kilómetros donde Sofía Ramos, de 18 años, registró un tiempo de 46:23.01 para así colgarse la medalla de oro.

Por detrás de la mexicana Sofía Ramos entraron la francesa Maere Biré-Hesluois y la checa Eliska Martinkova, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Su madre ‘la obligó’ a practicar marcha

Después de ganar la medalla de oro, Sofía Ramos reveló que fue su mamá quien la “obligó” a meterse a practicar marcha; sin embargo, le agradeció por ello.

Además, Sofía Ramos afirmó que se siente orgullo se continuar con el brillante legado de la marcha mexicana.

“Mi mamá me obligó a hacer marcha, pero ahora estoy muy feliz de que me haya obligado. Muchísimas gracias a mi mamá… Me siento muy feliz de continuar con la tradición de la marcha mexicana, había trabajado mucho, había días en los que decía ‘ya no quiero entrenar’, pero al final de cuentas vale la pena todo el esfuerzo que haces”.

Luis Avilés le dio otra alegría a México

Sofía Ramos no fue la única que se cubrió de gloria en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, ya que Luis Avilés ganó la medalla de plata en la prueba de los 400 metros planos.

Luis Avilés detuvo el cronómetro en 44.95 segundos, es decir, unas centésimas más que Anthony Pesela, competidor de Botsuana.

En tanto que el bronce se lo llevó el sudafricano Antonie Matthys Nortje, que registró un tiempo de 45.32.

Cabe señalar que Luis Ramos rompió el récord mexicano a nivel sub-20 en los 400 metros planos. (Fuente: sdpnoticias.com)