Por no designar a tiempo un beneficiario, familia de taxista fallecido en Chetumal no podrá heredar placa

CHETUMAL, MX.- El Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) sería la primera central transportista en la que un concesionario ya no podría heredar la placa de taxi, debido a que el dueño no designó a tiempo un beneficiario, informó su secretario general, Julio César Castilla Zapata.

El Congreso del Estado dio a conocer el 12 de mayo pasado la fecha límite para realizar el trámite de designación de beneficiarios.

Sin embargo, Castilla Zapata dijo que por no designar a un beneficiario en vida, la familia de un taxista, al que no identificó, no refrendaría el derecho de tener la placa, pues no hizo el trámite de sucesión.

Explicó que, ante el fallecimiento del socio concesionario, la familia acudió al sindicato para verificar el estatus de la placa y, confirmaron que no realizó el trámite para designar a un heredero, lo que generó un problema grave, ya que dicha concesión no podrá tener una continuidad de parentesco.

El entrevistado precisó que algunos concesionarios creen que esta situación es irreal y no atienden este trámite, pero con este caso se confirma que es importante dejar en regla la concesión, además de que varios socios murieron ya durante la pandemia de la COVID-19.

La designación del beneficiario, explicó el sindicalista, será de manera libre sin restricciones, pues las instancias facultadas determinaron que el concesionario puede elegir a cualquier persona como beneficiario. (Infoqroo)