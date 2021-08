RECUPERA CANCÚN AL 90% CONECTIVIDAD AÉREA CON RESPECTO AL 2019: Para Asur no será competencia el aeropuerto de Tulum, dice ejecutivo

Por Saraí Reyes

CANCUN, MX.- Tras dar a conocer que el aeropuerto de Cancún ha logrado recuperar el 90% de la conectividad en comparación con el 2019, el director general del Asur, Adolfo Castro Rivas, dio a conocer que el anuncio para la construcción del aeropuerto en el municipio de Tulum, no significa ninguna competencia para esta terminal aérea.

De visita en esta ciudad con motivo de la presentación oficial del vuelo de Aeroméxico que inicia operaciones a partir del 15 de diciembre entre la ruta Cancún- San Paulo, Brasil, explicó que Asur no compite como tal con otros aeropuertos del estado y que cuentan con las principales colectividades nacionales e internacionales que le permiten posicionarse como uno de los principales aeropuertos.

Explicó que esta terminal aérea que anunció el Gobierno Federal para el noveno municipio, viene a sumar al desarrollo que se realiza del Tren Maya no va a representar ningún tipo de competencia para el Aeropuerto Internacional de Cancún, pues explicó que no existe ningún inconveniente de que se quiera ampliar la infraestructura aeroportuaria en la entidad, por ser un destino meramente turístico y dejó en claro que Asur no tiene exclusividad en sus pasajeros ante la gran diversificación de atractivos que tiene Quintana Roo.

En torno al proyecto del Tren Maya, Castro Rivas, señaló que las instalaciones de estas obras quedarán fuera de las instalaciones del aeropuerto, pero que no tienen mayor información al respecto.

Finalmente, dijo que ante las nuevas restricciones que aún se mantiene en algunos segmentos turísticos a nivel mundial, estiman que para el invierno puedan activarse en su totalidad. (Noticaribe)