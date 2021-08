Cuestiona Mario Villanueva Madrid desempeño y actuación de Carlos Joaquín González

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al defender y manifestar su apoyo al recién creado Frente Cívico Quintanarroense, el ex gobernador Mario Villanueva Madrid hizo severas críticas a la administración de Carlos Joaquín González por el abandono en el que tiene al sur de Quintana Roo, pero sobre todo su intervencionismo en el Poder Legislativo al proponer modificaciones a la Constitución que permitió la llegada de funcionarios de otros estados que han desplazado a profesionistas de la localidad.

La idea del Frente Cívico Quintanarroense hay quienes, de mala fe, la han querido calificar como un neonativismo “pero no hay neonativismo sino un quintanarroismo que busca abanderar las causas del sur ante el abandono en el que se encuentra y plantear una zona con perspectiva de desarrollo pero sobre todo planteando el equilibrio político económico y social para una mejor calidad de vida”, afirmó.

En llamada telefónica para felicitar a los integrantes de esta naciente agrupación, dijo “molesta la crítica gobernador Carlos Joaquín pero lo tenemos que hacer, hay que escuchar a la gente”.

Aclaró no estar preocupado por sus críticas a la administración estatal y de manera particular a Carlos Joaquín a quien le manifestó su respeto.

“Mis respetos al gobernador, pero mi desacuerdo con las circunstancias que hay en en estos momentos, además nada me impide hablar de política. Mis derechos políticos cancelados son para votar y ser votado y pertenecer a un partido político”, aclaró.

Durante su intervención, en la que por momentos fue interrumpida por ligeros accesos de tos y su reconocimiento de tener algunos problemas de salud, Villanueva Madrid hizo una separación de la entonces palabra nativismo, acuñada para lograr la separación de la gente, y la lucha de los quintanarroenses todos aquellos nacidos en Quintana Roo y los que llegaron de otra partes para fincar junto con sus hijos su futuro.

Lamentó la llegada de personas de otros Estados que, sin residencia ni arraigo ni conocimiento del entorno, ocupan cargos en el servicio público aún cuando hay profesionistas locales con la capacidad para desempeñar dichas funciones “que son desplazados y ni los pelan”.

Afirmó que la petición del Frente Cívico Quintanarroense para reformar la Constitución y establecer una residencia de por lo menos 10 años es válida.

Reiteró que la Constitución fue reformada y eliminado el requisito de residencia para abrirle paso al Fiscal General del Estado y al secretario de seguridad pública “modificada la ley por un Congreso a modo del que gobierna. Lo hizo para quedar bien con gente de alto nivel del centro del país que le pidieron el favor “

“Con todo respeto a mi gobernador, al gobernador Carlos Joaquín que presentó la reforma a la Constitución para poder traer a un fiscal eso no se vale”, afirmó.

El Frente Cívico busca proponer reformas para que se tengan autoridades que escuchen, que hagan caso y que gobiernen para la gente y no para quien gobierna “y tengo que manifestar mi desacuerdo con la reforma que propuso el gobernador para traer al fiscal y al secretario de seguridad pública quien no ha dado resultado a pesar que le pusieron todo con el C5 ”.

Lamentó que los funcionarios se hayan olvidado de Chetumal y hayan trasladado sus domicilios a Cancún

Instó a los integrantes del Frente Cívico a buscar al gobernador Carlos Joaquín “para que retome el camino y acompañe en esta inquietud y proponga se retome la residencia como requisito para ocupar cargos en el servicio público.

Aclaró que no se trata de afectar ni al fiscal ni al secretario de seguridad pública quienes dijo son gente del gobernador “hay que buscar que el próximo año se comience con un gobierno que nos haga caso”

En su intervención, el ex gobernador de Quintana Roo hizo referencia al inicio del proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado y de quienes han manifestado su inquietud por ser candidato de sus partidos. Sin embargo dijo que los habitantes del sur deben mostrar unidad y decirles “quieres entrar aquí estas son las condiciones porque la zona sur es la que más vota así se ha hecho gobernadores y así ganó Carlos Joaquín”.

Pidió a los integrantes del Frente Cívico Quintanarroense mantener la calma y no pronunciarse por candidato o candidata alguno porque aún no hay nada definido.

Señaló que en Morena han levantado la mano Mara Lezama, Marybel Villegas, José Luis Pech pero también se debe considerar como gente del sur a Manuel Aguilar e incluso a Cecilia Loria del Partido Movimiento Auténtico Social quien está haciendo su lucha

En el PRI hizo referencia a Arturo Contreras Castillo y Cora Amalia Castilla Madrid y lamento que un paisano del sur haya Cuestionado la intención de la ex presidenta municipal de Othón P. Blanco de buscar la gubernatura.

En Felipe Carrillo Puerto dijo ha levantado la mano el periodista Pedro Canché.

El ex gobernador descartó la posibilidad que a Rafael Marín le permitan buscar la candidatura a la gubernatura ya que es gente del presidente Andrés Manuel López Obrador y está encargado del Tren Maya como principal proyecto económico presidencial.

Reconoció que en el partido Morena será el presidente quien decida al candidato por lo que no deben irse con la finta.

Las alianzas son buenas en la medida que tenga resultados y lo más probable es que el año que viene sea de Morena la gubernatura pero hay que luchar para lograr las causas del sur ya que Chetumal deje ser el eje político como ciudad capital para lograr el desarrollo.

Insistió en la necesidad de luchar por un congreso vinculado al pueblo en lugar de un congreso mediatizado y maniatado con las reformas constitucionales que propuso Carlos Joaquín para poder traer gente en la Fiscalía y otros cargos. Vamos con quien sepamos que va a luchar por nuestras causas, enfatizó. (Noticaribe)