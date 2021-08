Mototaxistas denuncian operativos ilegales del Instituto de Movilidad en Cancún

CANCÚN, MX.- A través de su dirigente Noé Gallegos, la Coalición de Mototaxistas del estado de Quintana Roo denunció supuestos operativos ilegales en contra de sus operadores.

En conferencia de prensa, indicaron que el más reciente ocurrió ayer por parte del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), en la zona de Urbi.

“Lo que no se nos hace justo es que la autoridad se preste a un juego que no debe de ser, ahí en ese operativo estaba Tránsito, Policía Municipal, estaba Imoveqroo y Movilidad municipal, pero lo que más nos extrañó es que estaba una planilla de taxistas, alrededor de 20 taxistas encapuchados, con palos y otros, armas”, apuntó el también líder de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR).

Aclaró que no están en contra de los operativos para la revisión de sus unidades, pero sí de la participación de taxistas en estos dispositivos de inspección.

“Por qué tiene el Gobierno del Estado recibir apoyo de un sindicato que no tiene nada que ver con el gobierno, de esto hago un llamado al señor gobernador del estado, licenciado Carlos Joaquín González”, añadió Noé Gallegos.

También reconoció que son alrededor de mil 500 las mototaxis que no cuentan con placa, aunque justificó porque las mantienen en operación.

“Las unidades no tiene placa porque no queramos, porque el gobierno no nos las quiere dar, pero tampoco nos da una solución”, finalizó. (Agencia SIM)