Realizarán el festival ELLA para la comunidad de mujeres LBTQ+ en Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Como una oferta de playa, activismo, networking y literatura, proyectan el festival ELLA, el cual ya se ha llevado a cabo en otros países como España, pero es la segunda vez que se realizarán en México, teniendo ahora como sede, Yucatán, para el próximo mes de octubre.

La finalidad de realizar este festival, de acuerdo con el comité organizador es mostrar al mundo cómo las mujeres de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans y Queer (LGBTQ+) viven en diversos contextos sociales, económicos y medioambientales.

“Queremos visibilizarnos como una comunidad que existe y que aporta, cada una desde su trinchera, con proyectos y acciones de responsabilidad social, impacto económico y con respeto a nuestro planeta. Somos mujeres diversas y estamos impactando”, comunicaron como parte de la invitación al festival que se llevará a cabo los días 15 al 20 de octubre del presente año.

Para poner en contexto, ELLA México es un festival de cultura y denominado de empoderamiento en el que se incluye arte hecho y dirigido para mujeres de la comunidad LBTQ+.

Dicho festival inició en España de 2012 y de realizarse en Yucatán, esta sería la segunda vez que este evento sucede en México.

Para su realización buscan que se desarrollen eventos al aire libre, siguiendo así todas las medidas de seguridad para prevenir contagios por coronavirus (Covid-19).

En los cinco días que se planea que se realice este evento se llevarán a cabo conferencias con activistas internacionales, foro de literatura, networking de negocios, además de conciertos en donde asistirán cantantes y dj, todas mujeres invitadas de distintas partes del mundo.

ELLA, en sus diversas ediciones se ha encargado de generar comunidad entre mujeres y trabaja sobre anteponer la visibilidad que necesitan las mujeres, mujeres queer y las personas no binarias de todos los orígenes en todo el mundo.

“Creemos que todas las mujeres queer y las personas no binarias merecen sentirse libres, respetadas y capaces de afirmar su identidad sin miedo”, afirman.

De igual forma, mencionan la necesidad de crear espacios para mujeres porque ya se sabe de las problemáticas que enfrentan, tal como la discriminación, desigualdad y falta de respeto y violaciones a sus derechos humanos, lo que genera que se sientan inseguras

“Como resultado, las mujeres queer y las personas no binarias no se sienten completamente seguras o cómodas viviendo abiertamente en relación a su orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Es por eso que estamos lanzando proyectos en todo el mundo para celebrar, visibilizar, inspirar y concienciar sobre las mujeres queer y las personas no binarias y sus identidades, desafíos, éxitos y aspiraciones”, apuntaron.

A la par se realizará el evento en Mallorca y en el extranjero y en todas las sedes, a pesar de que el evento está dirigido a mujeres, hay algunas actividades a las que pueden acudir familias enteras. (Noticaribe)