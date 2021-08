La pesca, actividad económica alternativa de las mujeres en Yucatán

Por Itzel Chan

HUNUCMÁ, MX.- Ante las dificultades económicas que se han presentado en todo el mundo debido a la presencia de la pandemia por coronavirus (COVID-19), las mujeres en la costa de Yucatán han incursionado cada vez más en actividades como la pesca, pues de ahí obtienen de manera directa el alimento para sus hogares.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que en México son poco más de 200 mil personas dedicadas a la pesca y al menos, más del 90 por ciento son hombres, lo que indica que hasta antes de la pandemia, esta actividad relacionada con el mar estaba más relacionada con el sexo masculino.

Sin embargo, en este último año y medio, las mujeres han recurrido al mar para obtener el alimento que necesitan en sus hogares.

Un ejemplo de esto es en el municipio de Hunucmá, en donde las mujeres han encontrado también la forma de contribuir en la economía a través de la pesca.

Angelina Gutiérrez Pech es una de las mujeres pescadoras en Yucatán, pues llega diariamente a Sisal a partir de las 6:00 de la mañana, en donde se reúne con otras mujeres para pescar en el puerto de abrigo.

“Aquí nos encontramos a mujeres adultas mayores también. Siempre nos acompañamos y nos reunimos aquí a buscar el sustento de la familia, algunas vienen por gusto, pero la gran mayoría vienen o venimos porque esto significa llevar comida a la mesa”, compartió.

Su esposo es pescador y aunque él se va a altamar, ella se queda a la orilla porque de esta forma tiene oportunidad de llegar con mayor prontitud a casa y así organizarse para después ir al mercado de su comunidad en donde realiza ventas de lo que capturó.

“Aquí pescamos pargos, corvinas y jurel y también nos ha tocado que por ejemplo, pescamos y si hay alguna familia turista por acá y nos pide que se los vendamos, lo hacemos y eso también nos da gusto, o sea saber que esa familia se lleva pescado fresco desde aquí”, comentó.

Angelina dijo que otras mujeres del municipio, viajan diariamente a Mérida en donde se emplean como trabajadoras domésticas, pero otras más, ven la opción de trabajo en el mar, lo que implica estar más cerca de casa.

Además de la pesca, las mujeres que habitan en Hunucmá ven con buenos ojos el hecho de que llegue turismo a la zona, puesto que de esta forma también tienen la oportunidad de abrir otras posibilidades de empleo.

“Antes no venía turismo aquí o no tanto, sino de Hunucmá, de Umán y de Mérida nada más, sobre todo a comer nada más, pero ahora vienen personas de Monterrey, Ciudad de México y otros estados que antes no venían”, dijo Viviana Chi, quien también llega a pescar al puerto de abrigo y nota la dinámica en este municipio costero.

A pesar de que sí hay mujeres en la pesca, son objeto de marginalidad a la hora de participar en programas de gobierno, tal como créditos y permisos para pescar.

De acuerdo con el Inegi, Yucatán forma parte de 17 estados en los que sí se han detectado a mujeres que trabajan en la pesca y acuacultura. (Noticaribe)