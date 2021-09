Imagen del cancunense Roberto Fernández es seleccionada por la NASA como “fotografía astronómica del día”

CANCÚN, MX.- Una fotografía de la luna llena tomada desde la puerta de la casa de Robert Fernández en Cancún fue distinguida hoy por la NASA como la fotografía astronómica del día (APOD, por sus siglas en inglés).

Como lo ha hecho en numerosas ocasiones, Robert subió su foto a redes sociales y etiquetó las cuentas de la NASA con el título “The Blue Moon”, con la esperanza de que “llamara la atención” y así fue porque no tardó en llegar el aviso de que la foto aparecería en el portal https://apod.nasa.gov/apod/ap210831.html?fbclid=IwAR3QVUlvhdkIo7WyhLoQ6dWKgA1Di0xEBWmpo8xiRgDTHGp10cdG7r1SAsU como la fotografía astronómica del día 31 de agosto de 2021.

Es la tercera ocasión que una fotografía del cancunense es seleccionada para ocupar ese codiciado distintivo, la primera vez fue con una imagen de la pirámide de Kukulcán en la zona arqueológica de Chichén Itzá y la segunda de la luna llena junto a Júpiter.

La fotografía de hoy se trata de una imagen compuesta bajo el proceso de “apilado” de 272 imágenes de la luna que logró captar cuando estaba casi a punto de darse por vencido. Por tres noches seguidas cargó con todo su equipo y cada una de ellas regresó a casa frustrado por no lograr una buena imagen.

En una entrevista telefónica con Infoqroo Robert Fernández comentó que siempre que hay luna llena acostumbra ir tres días seguidos, un día antes, el día de la luna llena y uno después, para poderla captar en todo su esplendor.

“Estas últimas 3 ocasiones me tocó con bastante nubosidad y no pude fotografiarla como yo quería, me regresé a mi casa y seguía nublado, esperé un ratito más en el patio y nada, ya estaba en la puerta y vi que había pequeñas ventanas entre las nubes y sentí que había posibilidades de sacar una buena imagen, desde ahí puse de nuevo mi equipo, lo ajuste y logré tomarla”, comentó emocionado.

La técnica de apilado, explica, se utiliza mucho con la fotografía nocturna y la astrofotografía, su propósito es es contrarrestar un poco el efecto de la atmósfera, permite capturar una imagen completa

“El programa arroja un negativo digital y hay que procesarlo, lo que regularmente hago es ir estirando el histograma, los colores salen de manera natural, no es algo que pinte digitalmente, lo único que se hace es saturarlo un poco más”

“Cuando siento que el resultado es sobresaliente la comparto, es la tercera fotografía que reconocen como foto astronómica del día, los etiqueto en muchas fotografías que logró pero no me habían pelado en ocasiones anteriores hasta que esta les gustó”

El año pasado la fotografía del cometa Neowise captada desde la zona hotelera de Cancún fue publicada por la NASA como una “imagen sobresaliente”.

Este reconocimiento al trabajo de Robert Fernández, yucateco de nacimiento pero cancunense desde hace varios años, llega justo en el momento en que prepara su participación como exponente en el primer Festival Fotográfico en Río Lagartos, que se realizará este próximo fin de semana en Río Lagartos, Yucatán.

También estará presente Félix Barra, doblemente galardonado por la World Photographic Cup y reconocido por el Comité Fotográfico Mexicano por su trabajo en fotografía de naturaleza y moda.

“Es el primer taller de fotografía que se realizará en el Hotel Rio Lagartos, de viernes a domingo, está dirigido a personas que tienen nociones básicas de fotografía, no tienen que ser expertos, lo único que pedimos es que conozcan su equipo, es muy importante que conozcan su cámara porque se van a usar los modos manuales, como cambiar el iso, la velocidad, la aperura”, comentó

Algunas de las cosas que aprenderán los asistentes incluyen las técnicas de planeación de captura, encuadres, procesos de captura y el proceso de revelado digital.

“Para mí el de Río Lagartos es uno de los cielos más limpios y mas bonitos que he conocido, estos días será luna nueva y eso ayudará mucho porque tendremos un cielo perfectamente oscuro”, consideró

Para mayor información sobre el taller de fotografía está disponible la página

https://www.facebook.com/hotelriolagartos