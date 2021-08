NUEVO REVÉS CONTRA “EL QUE LA HACE LA PAGA”: Abogado pedirá cancelación de orden de aprehensión contra Eliezer Villanueva, mientras que Mauricio Góngora podría alcanzar su libertad definitiva antes que termine el año

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al reiterar que la cruzada “el que la hace la paga” que emprendió la administración estatal contra funcionarios de las pasadas administraciones fue una cacería política, el abogado Miguel Ángel Torres Fritz confirmó que han solicitado la cancelación de la orden de aprehensión emitida contra Eliezer Villanueva Lanz, ex director de administración en el gobierno de Félix González Canto y ex subsecretario de finanzas con Roberto Borge Angulo, porque la carpeta iniciada por el delito de usurpación de funciones ya prescribió.

Mientras tanto, anticipó la posibilidad de que, antes de terminar el año, Mauricio Góngora Escalante, ex alcalde de Solidaridad, ex candidato del PRI a la gubernatura del Estado y ex secretario de Finanzas, logre su libertad definitiva.

“Hemos demostrado que las acusaciones contra ex funcionarios de las pasadas administraciones tuvieron un trasfondo político, ya que no se pudieron aportar elementos para su imputación y vinculación a proceso”, afirmó.

Explicó que Góngora Escalante se encuentra en libertad y debe firmar cada 15 días como medida cautelar fijada por un juez “y dos carpetas se encuentran en proceso de revisión en el Colegiado de Distrito, los cuales ya han sido ganados en primera instancia, por lo que solo estamos esperando la confirmación de la sentencia”.

Mauricio Góngora podría obtener su libertad antes que termine este año, pero todo depende de los tiempos de el Tribunal del Circuito Colegio, anticipó.

En el caso de Villanueva Lanz, Torres Fritz explicó que fue acusado por el delito de usurpación de funciones por haber firmado un oficio a la semana de haber renunciado al cargo.

Lo acusan de un delito menor aún cuando la Ley de responsabilidades establece un período de 30 días para el proceso de entrega recepción, “pero en ese plazo giró un oficio y por eso lo acusaron de usurpación de funciones”.

Ni por desvío de recursos ni desempeño irregular de la función pública sólo por un delito menor como usurpación de funciones fue señalado Villanueva Lanz, reiteró.

Dijo que la carpeta contra Villanueva Lanz ya prescribió, ya que fue iniciada en el 2017 y no se pudieron aportar pruebas en su contra.

Torres Fritz reiteró que desde un principio se dijo que que el lema “el que la hace la paga” fue una cacería política contra ex funcionarios.

Al referirse a la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Paula González Cetina, dijo que se presentó la demanda para reparación de daño ante el Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que debe sesionar para acordar la admisión de la demanda y notificar.

Sin embargo, y con base en la experiencia, anticipó que no esperan una resolución a favor de González Cetina, por lo que dijo que en su momento recurrirán a las instancia federales donde siempre les han dado la razón. (Noticaribe)