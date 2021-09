Confirma Teqroo acuerdo contra secretaria nacional de Morena por dichos contra el Gobernador Carlos Joaquín

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Por considerar que la secretaria general del Partido Morena, Citlali Hernández Mora, incumplió con retirar de sus redes sociales pronunciamientos hechos contra el gobernador Carlos Joaquín Gonzalez, magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) determinaron confirmar un acuerdo emitido por el Instituto Electoral de Quintana Roo.

Durante sesión no presencial, los magistrados del Teqroo atendieron el Recurso de Apelación RAP/031/2021 presentado por Hernández Mora, en su calidad de Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, contra el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y de la resolución IEQROO/CG/R-26-2021, dictada por esta autoridad administrativa, mediante la cual se determina respecto del Procedimiento Ordinario Sancionador registrado bajo el número IEQROO/POS/010/2021.

En este asunto, el Pleno por unanimidad de votos confirmó la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, toda vez que los agravios presentados por la impugnante resultaron improcedentes, ya que la autoridad administrativa probó el incumplimiento en que incurrió Hernández Mora, dado que no retiró las manifestaciones publicadas desde su red social.

En tanto que el Recurso de Apelación RAP/032/2021, fue interpuesto por el Partido del Trabajo en contra del Consejo General, Comisión de Quejas y Denuncias y la Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo, por la supuesta dilación procesal para tramitar los procedimientos especiales sancionadores interpuestos por el partido, lo que provoca denegación de justicia.

Al respecto, la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno por unanimidad de votos determinaron declarar parcialmente fundado el agravio hecho por el partido actor, porque si bien el IEQROO no ha concluido con la etapa de instrucción de los asuntos denunciados, no se puede traducir en una denegación de justicia, toda vez que la autoridad instructora sigue diligenciando las investigaciones a fin de integrar debidamente los expedientes, por ello, no es dable determinar procedente la omisión demandada.

No obstante lo anterior, se considera parcialmente fundado el agravio toda vez que si se considera prolongado el proceso de sustanciación del Ieqroo, por lo que se ordena a ésta autoridad responsable que continúe con el trámite de las denuncias señaladas por el partido actor y de conformidad a sus atribuciones acuerde lo que a derecho corresponda y pueda dictar este Tribunal la resolución respectiva en cada uno de ellos.

En el caso del Procedimiento Especial Sancionador PES/084/2021, fue presentado por María Trinidad Guillen Núñez en contra de Juan Pablo García Ibarra y Manrique Rodríguez Ventura, por supuesta Violencia Política en Razón de Género, campaña de desprestigio, desigualdad en la contienda electoral y falta del deber ciudadano.

En este procedimiento, el Pleno por unanimidad declaró la inexistencia de las conductas denunciadas y atribuidas a los ciudadanos Manrique Rodríguez Ventura y Juan Pablo García Ibarra, por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en agravio de la ciudadana Ma. Trinidad Guillen Núñez, dado que del análisis de los elementos de prueba existentes en el expediente no se pudo constatar la imputación directa o indirecta de un delito atribuible a los denunciados.

Ahora bien, con relación a las tres publicaciones que se denunciaran en el expediente, se acreditó la existencia de las mismas, pero no así la titularidad de la cuenta o perfil en la red social Facebook del usuario Juan Pablo García Ibarra, por lo tanto, el Pleno ordenó dar vista a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, para que proceda conforme a derecho.

Mientras que el Procedimiento Especial Sancionador PES/086/2021, fue promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y el Partido Verde Ecologista de México, por supuesto incumplimiento a la normativa electoral por la realización de actos anticipados de campaña, al publicitar un espectacular.

Sobre este asunto, el Pleno declaró por unanimidad de votos la existencia de la conducta relativa a los actos anticipados de campaña atribuidos al Partido Verde Ecologista de México, toda vez que fue quien realizó la contratación y erogación del anuncio publicitario materia de la denuncia y no así, en contra de Lezama Espinosa y la coalición que la postuló como candidata, toda vez que del caudal probatorio no pudo observarse elementos que los vinculen directamente con el espectacular denunciado.

Por ello, el Pleno determinó imponer una amonestación pública al Partido Verde Ecologista de México. (Noticaribe)