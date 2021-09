Alertan y piden justicia contra la falsificadora de documentos de CAPA en Bacalar

BACALAR, MX.- Un caso de fraude y falsificación de documentos podría configurarse contra Miriam G. V. C. en un predio aledaño a la Laguna de los siete colores de Bacalar, de acuerdo a la Carpeta de Investigación 398/2020, número de caso FGE/QR/BAC/12/645/2019 que está en curso.

Según la denunciante, Miriam G. V. C. presuntamente falsificó documentos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo para desalojar de la propiedad en renta a L. J. C. C., al grado de llegar al lanzamiento del lugar, con argumentos legaloides que la Fiscalía General del Estado ya investiga.

En el Código Penal del Estado de Quintana Roo, la falsificación de documentos se considera un delito cuando se cause algún perjuicio a la persona, al Estado o se intente obtener algún beneficio. Pero además tratándose de documentos privados, la pena puede llegar a ser de 6 meses a 7 años y medio de prisión y en el caso de documentos públicos va de 4 a 12 años.

La carpeta de investigación detalla que la víctima tenía la posesión del predio y su contrato de renta en orden, hasta que a Miriam G. V. C. se le ocurrió falsificar documentos de la CAPA que usó para engañar al juez civil y poder lanzar a su víctima a la calle de manera ilegal.

Ante estos lamentables hechos, la víctima acudió a las instancias legales para defenderse del lanzamiento ilegal, además en caso de demostrar el fraude de Miriam G. V. C., ésta podría ser vinculada a proceso y pasar hasta 12 años de prisión, así como también reparar el daño que supera los 5 millones de pesos.

Según el abogado José Félix López López, se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de fraude previsto en el artículo 152 y el delito de uso de documentos falsos, previsto en el Artículo 189, estos en relación con los artículos 13 fracción 1, 14, párrafo segundo y 16 fracción I, todos del Código Penal vigente en el estado de Quintana Roo.

Es importante señalar que existía un proyecto detonador para Bacalar en ese predio, pero gracias al fraude se canceló; esta no es la primera ocasión que Miriam G. V. C. actúa de esta manera pues usó el mismo “modus operandi” en contra de la empresa Dunosusa.

El denunciante confía en la impartición de justicia de las autoridades, para que castiguen con todo el peso de la ley a las personas que falsifican documentos oficiales para dañar a terceros. (Agencia SIM)