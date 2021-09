Llega a Chiapas Jonas Deichmann, el ‘Forrest Gump’ alemán, que atraviesa México corriendo

CHIAPAS, MX.- El atleta alemán Jonas Deichmann, apodado “Forrest Gump”, —nombre del personaje de ficción que sufre una discapacidad intelectual y en una de las escenas de la película corre durante varios días— llegó a Oxococoautla, Chiapas, en su travesía por recorrer trotando por el país desde Tijuana, Baja California, hasta Cancún, Quintana Roo, publicó Proceso.

El atleta europeo, de 34 años, llegó este lunes a la ciudad coiteca donde se quedará a descansar, continuará con su ruta el martes 7 de septiembre a Tuxtla Gutiérrez, a partir de las 9:00 horas para llegar allá a las 14:00 horas.

El pasado 10 de junio inició corriendo por Baja California Norte y Baja Sur para ir por mar a Sinaloa, donde siguió corriendo. El 4 de septiembre llegó a la zona de la costa por Arriaga, Chiapas y tomó la ruta de la autopista hasta Ocozocoautla.

A esta carrera la denominó “El triatlón de 360 grados” porque con esta actividad está ayudando a recaudar fondos para ayudar a los niños en África, pues por cada kilómetro que corra una organización dona un euro para comprarles bicicletas a quienes deben caminar largas distancias para ir a la escuela.

“Lo hago por dos razones. Primero, para mí es propósito de aventura. Yo sé que va a ser algo espectacular, algo que no he visto nunca en la vida y también lo hago para niños en África, porque en pueblos chiquitos no hay escuelas o no hay transporte público”, indicó a medios locales.

Al llegar a Cancún, Quintana Roo, tomará un vuelo a Portugal y después a Alemania, para tomarse un descanso.

#Deportes |🏃| Jonas Deichmann es un atleta alemán apodado como el "Forrest Gump" de la vida real debido a sus travesías alrededor del mundo. El hombre de 34 años, actualmente realiza un recorrido por todo México y ha planeado llegar a #Ocozocoautla #Chiapas en este día.📍 pic.twitter.com/SfO0JptYGh — Creative Contents (@UwU_Mx) September 6, 2021

¿Quién es Jonas Deichmann?

Es un atleta alemán de 34 años. Fue el primero en cruzar Eurasia y ha establecido récords mundiales por el ciclismo más rápido en ambos continentes.

En 2018, sin apoyo de nadie, recorrió todo el continente americano en 97 días y, desde entonces, se planteó diversos retos que han llamado la atención del mundo.

Cuando no anda en bicicleta o corriendo por el mundo, es orador motivacional, compartiendo sus historias inspiradoras con quien lo quiera escuchar, se lee en la descripción de su página oficial.

Sus desafíos incluyen ir de Alaska hasta Argentina en bicicleta. Del mismo modo desde Noruega hasta el sur de África. Ha recorrido más de 100 países desde septiembre de 2020, cuando comenzó a hacer realidad su sueño de viajar por el mundo sin avión. (Fuente: Proceso)