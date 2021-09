Reportan baja venta de artículos para las fiestas patrias en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- A unos días de que inicien las fiestas patrias en Cancún los comerciantes que venden artículos relacionados a esta temporada en el Mercado 23 aseguran que en los últimos dos años han tenido la peor crisis en sus ventas por la pandemia de Covid-19.

Los comerciantes refieren que contrario a la situación que vivían hasta antes de la pandemia, sus ventas cayeron drásticamente hasta en un 80% en comparación con años anteriores y debido a que los cancunenses no están comprando estos productos en gran cantidad para adornar o celebrar el próximo 15 de septiembre, con motivo del día del Grito de Independencia.

“Ahorita están un poco bajas, casi no hay muchas ventas, por la pandemia están muy bajas las ventas, buscamos la manera de que la gente pues trate de llevar sus cosas, llamar la atención, pues sí, hay que bajarle los precios porque la gente no está llevando lo que debería llevarse, antes y llevaban sus banderas grandes y este este año casi no, por lo mismo de la pandemia no nos compra sus cosas que deberían de comprar para adornar para para sus casas”, manifestó el comerciante José Díaz García.

Entre los artículos que más se venden son: las banderas, trompetas, serpentinas, espumas, confeti, papel picado Campanas de papel, moños para adornar, entre otros.

Añadieron que sus ventas también estaban relacionadas con las actividades escolares y al continuar restringidas las clases presenciales en la mayoría de las escuelas, las ventas de temporada no han podido repuntar. (Noticaribe)