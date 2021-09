‘SOY GAY ¿Y QUÉ?’: Trabajador de Pemex responde a críticas sobre su sexualidad y se hace viral

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Un trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) denunció que una página de Facebook tomó sus fotografías y las compartió, provocando diversos comentarios y dividiendo opiniones sobre su orientación sexual, publicó sinembargo.mx.

El pasado 6 de septiembre ocurrió el uso de las fotografías y debido a la situación algunos internautas comenzaron a enviar mensajes de odio al trabajador de Pemex, que se hace llamar “Palito de Pan” en Twitter, haciendo burla de su sexualidad.

En consecuencia a los hechos, un día después Palito de Pan, que se encuentra en Ciudad Madero, Tamaulipas, como lo muestran sus publicaciones, respondió a todos aquellos que se burlaron de él y aseguró no tener que esconderse porque hace mucho dejó de importarle lo que la gente piense y el qué dirán.

El mensaje fue acompañado con una fotografía suya portando el uniforme de la petrolera mexicana, asegurando que su orientación no lo define como persona.

El día de ayer una página de Facebook, agarro varías fotos mías y las hizo vírales, la verdad eso no me molesta; lo que si vi,eran los comentarios que decían sobre mi orientación sexual.

Y pues si, soy GAY ¿y qué? 🏳️‍🌈

Hace mucho me dejo de importar lo que diga la gente de mi. pic.twitter.com/6w7VbjRMvd — 𝓟𝓪𝓵𝓲𝓽𝓸 𝓭𝓮𝓵 𝓹𝓪𝓷 🇲🇽 (@PalitodelPan) September 7, 2021

Su historia rápidamente se viralizó y consiguió comentarios positivos; “no tienes por que dar explicaciones, es tu vida, tienes un trabajo, eres guapo, eres feliz con lo que eres y con lo que haces, que lo demás te valga, seguramente pura gente ardida y envidiosa”; “camarada no te preocupes por esa gente ni te desgastes tratando de entender por que lo hacen, estás joven, guapo, con salud y un buen trabajo… que no te afecten”; “que no te importe, la gente ignorante siempre habla, lo importante es que tú estás bien con tu orientación sexual, lo demás que te valga”, fueron algunas de las opiniones de los internautas.

Palito de Pan cuenta con casi 100 mil seguidores en Twitter y supera los 15 mil en Instagram. (Fuente: sinembargo.mx)