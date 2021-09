Jugadora olímpica mexicana de softbol en Tokio 2020 conoce a las ‘Diablitas’ de Hondzonot

CANCÚN, MX.- Estefanía “Steffy” Aradillas, seleccionada mexicana de softbol que recién participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, cumplió su sueño de conocer a las “Diablitas” de Hondzonot.

“A principios de año, tuité (publiqué) que ojalá y pudiera un campo con las Diablitas y aquí estamos”, señaló en un mensaje de la red social Tik Tok.

En varios videos que subió en su cuenta destaca que las “Diablitas” juegan con su huipil y descalzas en una comunidad maya.

Asimismo, señala que llegó con su indumentaria deportiva de marca, pero que al igual que sus anfitrionas, vestiría la ropa típica de Yucatán.

“Véanme bien, ahora, ya se armó, échale tilín”, expresó en otro video.

En otro de los videos, se le ve jugando con las Diablitas así como gritando la porra del equipo.

“Ya estamos en Hondzonot, aquí cada detalle del pueblo y del equipo me lo va mostrar o no Fabi”, refiere al hablar con Fabiola May, capitana del equipo.

Las Diablitas de Hondzonot, son un grupo de mujeres descalzas, vestidas de huipil y que practican softbol cada martes y jueves en esta comunidad del municipio de Tulum, Quintana Roo.

Stefanía Aradillas, es la única jugadora de la Selección de Softbol que nació en México y que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, equipo que terminó envuelto en una polémica porque al parecer varias de sus jugadoras, nacidas en Estados Unidos, tiraron a la basura los uniformes en la sede olímpica.

En sus redes sociales, Steffy Aradillas mostró que conserva toda la indumentaria que utilizó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Infoqroo)