LA INICIATIVA NACIÓ MUERTA: Insisten en rechazar intención de diputados de la 16 legislatura de reelegirse hasta por 12 años

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Canaco Chetumal, organizaciones ciudadanas y ex diputados locales rechazaron la intención de la Décimo Sexta legislatura de impulsar una reforma que permita la reelección hasta por 12 años en lo que fue calificado de una actitud inmoral.

Consideraron que hay iniciativas como la revocación de mandato, incluida la del ejecutivo, y la desaparición de las plurinominales que se deberían estar analizando.

Lenin amaro Betancourt afirmó que ya son más de 150 organizaciones en todo el Estado que rechazan la propuesta de reelección “en una iniciativa que desde su origen se observa manipulada”. La iniciativa se debe desechar si los diputados quieren recomponer el camino, afirmó.

Dijo que los diputados han mandado mensajes de que la iniciativa no pasará pero que, en tanto no sea desechada, los ciudadanos no se pueden confiar, “ya que platicamos con el entonces presidente de la Jugocopo, Gustavo Miranda García, pero hubo un silencio complice”.

La representante del Consejo Ciudadano de Chetumal, Georgia Marzuca Fuentes, dijo que la propuesta se debió socializar, ya que los beneficiados son los mismos que la promueven.

Los ex diputados Maritza Medina Díaz, Manuel Aguilar Ortega, Pedro Pablo Poot Ek, David Álvarez Cerveza y Mario Rivero Leal manifestaron su rechazo a la intención de reelección hasta por 12 años con un argumento de homologar la Constitución, ya que en la Décimo Cuarta legislatura se promovió una reforma electoral que permitió la reelección.

Los diputados se comprometieron a realizar una consulta pero no lo hicieron ya que obedecen a intereses cupulares partidistas de quienes quieren seguir gobernando.

Rechazaron los argumentos de profesionalización, especialización parlamentaria y fortalecimiento del poder legislativo frente a los dos poderes: “ellos dicen que seis años no son suficientes”.

Poot Ek incluso dijo que la iniciativa debió ser rechazada desde el inicio, ya que no cumple con la legalidad y viola procedimientos legislativos al manejar en la fecha el 219 de mayo “eso es una deficiencia legisaltiva”.

En términos legales esta iniciativa nació muerta, afirmó.

Los representantes de los diferentes sectores lamentaron que la propuesta para retomar los 10 años de residencia como requisito para ocupar cargos públicos se encuentre en la congeladora.

En la conferencia de prensa también estuvo el secretario general del Gran Consejo Maya, Gabino Cruz Yeh, así como el regidor electo en el ayuntamiento de Othón P. Blanco, Jorge Herrera Aguilar. (Noticaribe)