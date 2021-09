SHEINBAUM CONCENTRADA EN LA CDMX: ‘No es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales’, dice

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ofreció su Tercer Informe de manera presencial, luego de que lo aprobó la Junta de Coordinación Política del Congreso, en el que aseguró que no es tiempo de futurismos ni agendas personales, pues se debe consolidar la transformación en el marco de la democracia y respeto, publicó sinembargo.mx.

“Amigas y amigos, aún en medio de la pandemia y otras calamidades, puedo decir que estamos cumpliendo con los compromisos realizados; estoy contenta por el trabajo realizado y con enorme entusiasmo de seguir adelante. En los próximos años dedicaremos nuestro esfuerzo a la reactivación después de la pandemia”.

“No es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales… Hasta el último día me guía el principio de no mentir, no robar y jamás traicionar al pueblo. En la ciudad, que a nadie le quepa la menor duda, la transformación avanza”, afirmó Sheinbaum. (Fuente: sinembargo.mx)