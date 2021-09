Citarán a funcionarios de BJ por incumplimiento de recomendaciones del 9N: Judith Rodríguez

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras el compromiso asumido con las víctimas de la agresión del 9 de noviembre en la Plaza de la Reforma de Cancún, la Comisión de Derechos Humanos en la XVI Legislatura prepara los llamamientos a las autoridades del municipio de Benito Juárez por el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Judith Rodríguez Villanueva aclaró que la comisión de justicia no es omisa ante los reclamos de las víctimas de la agresión por parte de elementos policíacos para que s e haga justicia y sean reparados los daños ocasionados “ese fue el compromiso asumido en la reunión a la que convocó el diputado Edgar Gasca en que una vez que llegue al congreso se buscará agilizar el proceso”.

La logística para hacer la citación de los funcionarios que no han cumplido las recomendaciones no es cuestión sólo de emitir oficios porque en muchas veces no se puede localizar a las víctimas y no s e puede vulnerar sus derechos o alterar el proceso, aclaró.

Rodríguez Villanueva explicó que a la par tratan de desahogar el rezago existente en la comisión de derechos humanos en donde hay poco más de 100 asuntos pendientes.

Que sepan las víctimas que estamos atendiendo el tema, aseguró.

Dijo que a la brevedad se realizarán los llamamientos porque además están en puerta las comparecencias de los secretarios de gabinete respecto a la glosa del quinto informe de gobierno así como las reuniones de trabajo de las comisiones ya agendadas “pero lo más pronto posible se atenderá el tema”.

Recordó que la diputada Kira Iris San, presidenta de la Comisión de Justicia, se comprometió a dar seguimiento a los compromisos asumidos por la Fiscalía General del Estado en cuanto al tema del 9 d e noviembre. (Noticaribe)