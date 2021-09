Americanistas matan a golpes a hombre en Philadelphia; policía ofrece 20 mil dólares por ellos

ESTADOS UNIDOS.- La Policía de Philadelphia divulgó imágenes de los seguidores del Club América que son sospechosos de haber golpeado fatalmente a un hombre la madrugada del jueves y también un crudo video en el que se observa la despiadada paliza en un icónico restaurante del sur de la ciudad, publicó La Opinión.

El incidente ocurrió horas después de un partido entre el equipo local Philadelphia Union y el Club América correspondiente a la Concacaf Liga de Campeones. El hombre que perdió la vida fue identificado como Isidro Cortés, de 28 años y residente de Queens, Nueva York.

En un comunicado, la Policía de Philadelphia indicó que está investigando el crimen y que hay una recompensa de $20,000 dólares para quien proporcione información que ayude al arresto de los sospechosos del asesinato cometido en el local que se ubica en la cuadra 1300 de E. Passyunk Avenue.

Las imágenes publicadas, tristemente, muestran sangre de la víctimas(s) en los zapatos de algunos de los individuos que son buscados por las autoridades. Se cree que ellos habían asistido al estadio para ver el partido.

Wanted: Suspects for Homicide in the 3rd District [VIDEO] https://t.co/Xj6Lpg0X4L pic.twitter.com/xQvZU1mhGj

— Philadelphia Police (@PhillyPolice) September 17, 2021