Ni bursatilización ni resultados con Sea Shepherd, que no aportó ideas para leyes ambientales: Gustavo Miranda

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Como parte de su aprendizaje como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) calificó el coordinador del Partido Verde, Gustavo Miranda García la imposibilidad de bursatilizar el presupuesto del Poder Legislativo y la falta de resultados del convenio firmado con el grupo ambientalista Sea Sheperd que nunca entregó ninguna propuesta.

Reconoció que, al asumir la presidencia de la Jugocopo, tuvo la idea de bursatilizar los recursos del Congreso del Estado a través del CETES para generar mayores intereses “pero como el recurso no se recibe el primer día del mes y se divide por capítulos y se va dando a final de mes pues se valoro que no valía la pena que por dos o tres días no valía la pena”.

Fue parte del aprendizaje que se tuvo (como presidente de la Jugocopo) y ojalá que se pueda generar esa idea en dependencias que si recaudan, dijo.

Sin embargo aseguró que ese aprendizaje no lesionó al poder legislativo porque no se tocaron los recursos del congreso del Estado “ya que se hizo el análisis desde el primer mes de como entraban los recursos y al ver los períodos de radicación de recursos se consensó, se valoró de que no se podía hacer”.

En cuanto al convenio firmado con el grupo ambientalista Sea Shepherd, Miranda García aclaró que fue un acuerdo político y de trabajo pero que no próspero ya que los ambientalistas no presentaron ninguna propuesta de iniciativa para atender el tema ambientalista.

Nuestros técnicos se pusieron a disposición del grupo Sea Shepherd para que le s dieran alguna idea para presentar alguna iniciativa pero no la presentaron, señaló.

Fue un acuerdo que se hizo tal y como se podía haber hecho con la ciudadanía pero que no prosperó.

Señaló que no puede ser considerado un fracaso “porque fue el establecimiento de una relación con un grupo de la sociedad que pidió ser atendido”.

Cabe recordar que en agosto del 2020, Miranda García firmó el acuerdo con el grupo Sea Shepherd para que iniciativas ambientales tengan soporte técnico como parte de las acciones de la Campaña Chuul y la Campaña Kanaan.

En su calidad de presidente de la Jugocopo aseguró que a través de esta alianza estratégica se avanzará en materia legislativa para que todas las iniciativas que se abordaran en el segundo año de la Décimo Sexta Legislatura vaya implícito el tema del medio ambiente. (Noticaribe)