Anuncia Unión de Tianguistas que continuará operando con 35 tianguis en la segunda semana del semáforo epidemiológico en color amarillo 

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Serán 35 tianguis los que continuarán operando en Cancún en la asegunda semana del semáforo epidemiológico estatal en color amarillo, informó el líder de la Unión de Tianguistas, Melitón Ortega, quien abundó que a pesar de que les permiten ampliar sus actividades en diferentes puntos de la ciudad, buscan atender las mismas medias sanitarias que se tenían con el semáforo naranja para evitar riesgo de contagios de COVID-19.

Añadió que desde este fin de semana se retomaron los servicios de las pruebas rápidas en estos centros de venta para continuar con la tendencia a la baja en los casos positivos y poder avanzar hacia el semáforo en color verde.

1 of 4

“En los tianguis vamos a continuar los mismos, está previsto la apertura de uno más este domingo, pero decidimos cancelarlo y seguir trabajando igual y sobre todo no bajar las medidas sanitarias que mucho nos han ayudado para no haya más personas contagiadas y creemos que nosotros limitando nuestro número de tianguis podremos apoyar a que los contagios no avancen”, afirmó.

Abundó que afortunadamente la gente es más consciente del cuidado de su salud y que el avance en el plan nacional de vacunación está permitiendo que no haya más pérdida de vidas humanas, por lo que también continuarán exhortando a que en cada tianguis se instalen insumos de higiene para mantener el vado constante de las manos, uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial.

Finalmente, dijo que continúa incrementado el número de personas de bazar que llega a vender sus productos en busca de tener algún ingreso por los productos que ya no usan, en tanto que solo el 60% de sus más de 4 mil agremiados son los que están activos en los diferentes tianguis. (Noticaribe)