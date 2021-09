Detectan incumplimiento del aforo y sana distancia en escuelas privadas de Cancún

CANCÚN, MX.- El subsecretario de Educación en la zona norte, Carlos Gorocica, reveló que ya fueron detectadas escuelas que están incumpliendo con la capacidad permitida para las clases presenciales, principalmente particulares.

“Algunas escuelas no están conservando el aforo de 30 por ciento de la matrícula, meten más chicos, no solo en todo el plantel, meten más chicos en los salones y en algunos casos no se guarda la distancia de 1.5”, apuntó el funcionario.

Señaló que la incidencia es menor, prácticamente nula en el caso de los planteles públicos.

“Nuestras escuelas públicas están funcionando con muy pocos alumnos y de manera híbrida”, aseguró.

En ese sentido, adelantó que aumentarán las inspecciones con brigadas de la Secretaría de Salud estatal para verificar el cumplimiento de los protocolos, aunque en su caso, únicamente pueden actuar de forma administrativa.

Sin embargo, advirtió que aquellos planteles particulares que reincidan en la omisión de las medidas pueden ser suspendidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Al final, cuestionado sobre algunos institutos privados que están manejando tres tarifas, según la modalidad de enseñanza, indicó que “en ningún momento nosotros hemos pedido ni a las escuelas públicas ni a las escuelas privadas que (las clases) tienes que ser forzosamente de manera presencial y de manera híbrida, que nadie puede quedarse a distancia”. (Agencia SIM)